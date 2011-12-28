ثبت ملی علم بندی اقدام غیر کارشناسی است/ علم بندی مستند شرعی ندارد

محمد فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه علم بندی مستند شرعی ندارد، تصریح کرد: علما و اعضای ستاد ساماندهی شئون اسلامی در مناسبت های مذهبی موافق ثبت ملی این آیین نبوده و این اقدام را یک عمل غیر کارشناسی می دانند.

به گفته وی، علی رغم اینکه ثبت این آداب و سنت از آیین مذهبی بوده اما در این خصوص نظر کارشناسان دینی و متولیان فرهنگی را جویا نشدند و این درحالیست که ثبت این اثر در سطح ملی نیازمند بررسی و تحقیقات بیشتری است.

فتح الله زاد با بیان اینکه ثبت بسیاری از سنت ها جنبه تبلیغی دارد، اظهار داشت: تبلیغ آیینی که از نظر کارشناسان و علمای دینی پایه شرعی ندارد اقدام مناسبی نیست.

کارشناس مذهبی تشکل های دینی آذربایجان شرقی تاکید کرد: ضروری است که مسئولان در چنین اقداماتی که نیازمند مطالعه و بررسی های همه جانبه است با تمامی مسئولان و ارگان های ذی ربط هماهنگ شده و به صورت کارشناسی اقدام کنند که این اتفاق ناشی از کم توجهی متولیان امر است.

گفتنی است، رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی روز گذشته اعلام کرد: آیین علم بندی شهرستان مراغه با ارائه پرونده کامل اثر در فهرست میراث‌فرهنگی کشور به ثبت رسید.

تراب محمدی افزود: مراسم سوگواری علم‌بندی مراغه که هر سال در سوم محرم در این شهرستان برگزار می‌شود، به عنوان یک اثر معنوی در فهرست میراث‌فرهنگی کشور قرار گرفت.

و این درحالیست که در ایام دهه ماه محرم و برگزاری مراسم های مذهبی در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و دیگر علما تاکید کرده بودند: مراسم ها و پیرایه هایی همچون طشت گذاری، گهواره گردانی و علم بندی در عزاداری های ماه محرم باید حذف شود.

آیت الله محسن مجتهد شبستری رفع خرافات و پیرایه های ناصحیح از عزاداری های امام حسین (ع) را مطالبه به حق و درست رهبر معظم انقلاب دانست و خواستار تلاش هیئت حسینی برای رفع این خرافه ها شد.