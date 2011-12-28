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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۲۵

ثبت ملی علم بندی اقدام غیر کارشناسی است/ علم بندی مستند شرعی ندارد

ثبت ملی علم بندی اقدام غیر کارشناسی است/ علم بندی مستند شرعی ندارد

تبریز – خبرگزاری مهر: کارشناس مذهبی تشکل های دینی و مسئول هیات مذهبی آذربایجان شرقی ثبت ملی آیین علم بندی مراغه را کار غیر کارشناسی دانست.

محمد فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه علم بندی مستند شرعی ندارد، تصریح کرد: علما و اعضای ستاد ساماندهی شئون اسلامی در مناسبت های مذهبی موافق ثبت ملی این آیین نبوده و این اقدام را یک عمل غیر کارشناسی می دانند.

به گفته وی، علی رغم اینکه ثبت این آداب و سنت از آیین مذهبی بوده اما در این خصوص نظر کارشناسان دینی و متولیان فرهنگی را جویا نشدند و این درحالیست که ثبت این اثر در سطح ملی نیازمند بررسی و تحقیقات بیشتری است.

فتح الله زاد با بیان اینکه ثبت بسیاری از سنت ها جنبه تبلیغی دارد، اظهار داشت: تبلیغ آیینی که از نظر کارشناسان و علمای دینی پایه شرعی ندارد اقدام مناسبی نیست.

کارشناس مذهبی تشکل های دینی آذربایجان شرقی تاکید کرد: ضروری است که مسئولان در چنین اقداماتی که نیازمند مطالعه و بررسی های همه جانبه است با تمامی مسئولان و ارگان های ذی ربط هماهنگ شده و به صورت کارشناسی اقدام کنند که این اتفاق ناشی از کم توجهی متولیان امر است.

گفتنی است، رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی روز گذشته اعلام کرد: آیین علم بندی شهرستان مراغه با ارائه پرونده کامل اثر در فهرست میراث‌فرهنگی کشور به ثبت رسید.

تراب محمدی افزود: مراسم سوگواری علم‌بندی مراغه که هر سال در سوم محرم در این شهرستان برگزار می‌شود، به عنوان یک اثر معنوی در فهرست میراث‌فرهنگی کشور قرار گرفت.

و این درحالیست که در ایام دهه ماه محرم و برگزاری مراسم های مذهبی در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و دیگر علما تاکید کرده بودند: مراسم ها و پیرایه هایی همچون طشت گذاری، گهواره گردانی و علم بندی در عزاداری های ماه محرم باید حذف شود.

آیت الله محسن مجتهد شبستری رفع خرافات و پیرایه های ناصحیح از عزاداری های امام حسین (ع) را مطالبه به حق و درست رهبر معظم انقلاب دانست و خواستار تلاش هیئت حسینی برای رفع این خرافه ها شد.

کد مطلب 1495570

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