استارت فوتبال بانوان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ششگلانی در حاشیه مراسم اختتامیه دوره های مربیگری درجه D فوتبال آسیا برای بانوان در تبریز افزود: سرمربی و مربی اولین رکن برای ورزش گروهی مثل فوتبال محسوب می شود تا با حضور علمی و تجربی بتواند استعدادهای بلاقوه را شناسایی و نسبت به هدایت و رهبری آنها اقدام کند.

وی عدم حضور فعال بانوان در فوتبال استان را در دو مورد خلاصه کرد و گفت: نبود امکانات و عدم همراهی مسئولان و نبود جدیت و پشتکار لازم در بانوان فعال این حوزه برای حضوری پررنگ در این عرصه از دلایل ضعف فوتبال بانوان استان است.

ششگلانی از رایزنی برای باشگاهها برای ایجاد رشته فوتبال بانوان در سطح استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال تمهیدات این امر صورت گرفته و از سال آینده شاهد حضور نزدیک به پنج تا شش باشگاه در بخش فوتبال بانوان باشیم.

در پایان این دوره گواهی دوره های مربیگری درجه Dفوتبال آسیا برای 50 نفر از شرکت کنندگان ارائه شد و از خانم ها پری قاسمی، سوسن رسولی، رقیه محمدنژاد، پریناز تیبا به عنوان کوچینگ کاران برتر و خانمها رسولی، برقی، محسنی، شاهی، سهرابی، محمدیان، تقوی، خوش مرام، اسمعیل پور به عنوان برترینهای طرح اطلاعات مربی تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، دوره مربیگری درجه Dفوتبال آسیا با حضور مهناز امیر شقاقی سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 19سال و مدرس AFC برای اولین بار در آذربایجان شرقی برای نزدیک 50 نفر از بانوان فوتبالیست، به صورت فشرده طی 29 آبان تا شش دی در سالن پورشریفی برگزار شد.