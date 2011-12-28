به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست تخصصی خاطرهنویسی دفاع مقدس از سلسله نشستهای تخصصی کنگره ملی خاطرهنویسی دفاع مقدس در سرای اهل قلم برگزار میشود.
در این نشست تخصصی که با موضوع بررسی روند خاطرهنویسی دفاع مقدس برگزار میشود، معصومه رامهرمزی، سیدمحمد میرکاظمی و مصطفی رحیمی به سخنرانی میپردازند.
یادآور میشود، تاکنون سه نشست تخصصی در این رابطه برگزار شده است و این نشست پایانی پیش از برگزاری کنگره نهایی به شمار میرود.
این نشست روز شنبه 10 بهمن از ساعت 17 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی خیابان برادران مظفر جنوبی کوچه خواجه نصیر برگزار میشود.
کنگره ملی خاطرهنویسی دفاع مقدس بهمن ماه سال جاری به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برگزار میشود.
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