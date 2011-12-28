بیست دانشگاه؛ میزبان تئاتر "تجلی بصیرت"

امیر زمانیان؛ دبیر بخش تئاتر یادواره "تجلی بصیرت" گفت: ما روز گذشته در 19 دانشگاه اجرای نمایش صحنه ای داشتیم به اضافه اینکه در تالار وحدت نمایش "کلید" به روی صحنه رفت. امروز نیز 20 دانشگاه کشور میزبان تئاتر نخستین یادواره هنری "تجلی بصیرت" خواهند بود.

وی افزود: ما در بخش مهمان تئاتری با از محمد حسین یکتا داشتیم که این اثر با نام "در بیداری" با استقبال داوران نیز مواجه شد و با اینکه این اثر در بخش مهمان بود داوران به تماشای آن نشستند.

دبیر بخش تئاتر نخستین یادواره هنری "تجلی بصیرت" اضافه کرد: داوران بخش صحنه ای آقایان امیر دژاکام، محمد عارف و محمودرضا رحیمی هستند که در سالن محراب اجراها را داوری می کنند.

وی در پایان تصریح کرد: ما در 23 دانشگاه کشور و چهار تالار تهران اجرای نمایش داریم که نمایش های بین ساعت 14 تا 19 به روی صحنه می روند. همچینین در تالار محراب نذر کریم هادی عطایی در فضای باز این تالار اجرا می شود و قدسیان ماندانا عبقری، خواب رنگی سعید رحیمی، تمام من همه عدومهدی ملاک، یاد مردان افشین قاسمی، مجلس شمر کشون حجت الله خادم فرد، صدای سکوت حسین عبدالهی، اجاق خاموش چراغ خداداد خدام، حر بن یزید ریاحی سینا دل شادی و آن دست ها و آن مشک وحید قوهستان اجرا خواهند شد.

یادآور می شود نخستین یادواره هنری «تجلی بصیرت» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفتم تا 20 دی امسال در سه بخش موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی در تهران و شهرستان ها برگزار می شود.