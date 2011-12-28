جزئیات اعزام 2 هزار پرستار ایرانی به ترکیه تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ایوبی در حاشیه نشست امضای تفاهم نامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه، سازمان فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی کشور؛ از اعزام 2 هزار پرستار به کشور ترکیه در سال جاری خبر داد.

رئیس هیئت مدیره انجمن کاریابی های بین المللی، اظهار داشت: امیدواریم با اعزام 2 هزار نفر پرستار به کشور ترکیه در سال جاری، تعداد کل اعزام های نیروی کار به 7 هزار نفر افزایش یابد.

ایوبی با اشاره به استانداردهای آموزش مهارت در ایران، خاطر نشان کرد: تاکنون در بحث اعزام نیروی کار به خارج، در بخش استانداردها مشکلاتی را داشته ایم.

وی تاکید کرد: از طریق سازمان فنی و حرفه ای کشور فعالیت ها و اقدامات مثبتی در جریان است که این موضوع می تواند برخی از مسائل مربوط به اعزام نیروی کار را رفع کند.

این مقام مسئول در کاریابی های بین المللی کشور، گفت: لازم است تا در زمینه شناسایی و آموزش رشته های نو در ایران پرداخته شود. در حال حاضر بریخ رشته های شغلی در خارج کشور وجود دارد که در ایران باید زمینه های آن فراهم شود.

ایوبی این مطلب را هم افزود که یکی از مشکلات فعلی اعزام نیروی کار ایرانی به خارج کشور، زبان است. از طریق راه اندازی دوره های آموزش زبان انگلیسی در واحدهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای می توان این مسائل را حل کرد.