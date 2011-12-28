ایران اسلامی حماسه نهم دی را با پشتوانه مردمی خلق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ حماسه نهم دی که در سالن آمفی تئاتر عطر یاس باقرشهر با حضور جمعی از مسئولان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران شهرری برگزار شد، افزود: مردم بصیر ایران اسلامی در نهم دی نشان دادند، هر جا که نظام نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد وارد صحنه شده و با حضور تأثیرگذار خود با دفاع از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه توطئه دشمنان را خنثی می ‌کنند.

وی گفت: نهم دی روزی است که مردم ایران نشان دادند که با بصیرتند و در میان گرد و غباری که فتنه گران به پا کرده اند، هرگز راه را گم نمی کنند و دست از ولایت فقیه بر نمی دارند.

این مسئول ادامه داد: مردم ایران در نهم دی نشان دادند، دشمنان خود را به خوبی می شناسند و هرگز فریب حیله ها و نیرنگهای آنان را نمی خورند.

وی عنوان کرد: امروز چشم جهانیان و آزادی خواهان جهان به نظام جمهوری اسلامی دوخته شده و ایران اسلامی به‌عنوان الگویی برتر برای بیداری اسلامی تبدیل شده است.

براتلو افزود: به دلیل بیداری و خیزش اسلامی در کشورهای منطقه و اعلام رسمی سران آمریکا در حمایت از فتنه گران، برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس از حساسیت و ویژگی خاصی برخوردار است.