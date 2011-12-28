نقطه قوت پزشکی قانونی استفاده از منابع غنی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی، ظهر چهارشنبه در سومین همایش سراسری طب و قضاء که در سالن اجتماعات هتل پردیسان برگزار شد بیان کرد: سازمان پزشکی قانونی ایران در دنیا و منطقه به لحاظ تخصص سرآمد است و این امر به دلیل استفاده از منابع غنی اسلامی و علمی است که باید تلاش کنیم تجربیات خویش را در این عرصه به دنیا منتقل کنیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور با بیان اینکه دنیا بر روی مغز مرگی به نقطه مشترکی نرسیده افزود: ما می توانیم با بهره گیری از منابع غنی اسلامی و با استفاده از دانشمندان، قضات و کارشناسان در این زمینه موفق عمل کرده و حرف اول را در دنیا بزنیم.

شجاعی تاکید کرد: هرچه در زمینه پزشکی بیشتر عمل و اقدام کنیم قدرتمند می شویم و از طرفی قضات نیز می توانند با اطمینان بیشتری احکام خویش را صادر کنند.

پزشکی قانونی پلی میان حقوقدان ها و جامعه پزشکی است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور بیان کرد: پزشکی قانونی پلی میان حقوقدان ها وجامعه پزشکی کشور است.

وی با اشاره به برگزاری همایش طب وقضاء گفت: در همایش نخست موضوعات مختلف به شکل پراکنده بیان شد اما در همایش دوم با تمرکز بر روی چند موضوع به نتایج مطلوبی دست یافتیم.

وی افزود: همکاری فعال صاحبنظران و فرهیختگان علوم فقه، حقوق و پزشکی در مراحل مختلف برگزاری این همایش، سبب افزایش تعاملات و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مرتبط دراین دو حوزه می شود.

شجاعی تاکید کرد: درهمایشی که امروز درحال برگزاری است مرگ مغزی و دیه مازاد بر خسارت و زندگی نباتی از محورهای اصلی مورد بحث است.

وی ادامه داد: بررسی محورهای مرگ مغزی و دیه خسارت بر مازاد می تواند در راستای ارائه بحث های علمی و کارشناسی و همچنین جمع بندی مطالب بیان شده و بررسی آنها به شکل کاربردی موثر باشد.

شجاعی تاکید کرد: مطالبی که امروز در این زمینه بیان شود به شکل کاربردی و عملیاتی بررسی و به کار گرفته می شود.

وی بیان کرد: جمع بندی ها و پیشنهادهایی که درهمایش دوم مطرح شد میان قضات و کارشناسان پزشکی به عنوان دستورالعمل ابلاغی در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی بوده و در پایان این همایش نیز پیشنهادها و جمع بندی کلی مطالب به معاونت حقوقی قوه قضایی فرستاده می شود.

دبیر علمی سومین همایش سراسری طب و قضاء نیز با اشاره به محورهایی که در این همایش مطرح می شود گفت: در این همایش سه محور مرگ مغزی، زندگی نباتی و دیه مازاد بر خسارت بیان می شود.

جابر قره داغی تاکید کرد: این همایش درراستای ارتقاءجایگاه علمی پزشکی قانونی و مرتفع کردن مشکلاتی که دراین زمینه وجود دارد موثر است.

وی در خصوص تعداد مقالات و آثار ارسال شده به دبیرخانه سومین همایش طب وقضاء اظهار کرد: 150 مقاله، 29 سخنرانی، 7 مقاله پوستر به دبیرخانه ارسال شده که از این میزان 99 مقاله پذیرفته شده و امروز 6 پوستر برتر نیز انتخاب می شود.