بازتاب گسترده رسانه ای تهدید ایران به بستن تنگه هرمز/ هشدار به غربیها

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های منطقه جنوب شرق آسیا با توجه به همزمان بودن اظهارات محمد رضا رحیمی با برگزاری مانور دریایی در نزدیکی تنگه هرمز، سخنان وی را به طور گسترده و همراه با تحلیل های مختلف منعکس کردند.

خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) در گزارشی با انتشار این اخبار به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز برای قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان اشاره کرده و آورده است: اقدام کشورهای غربی برای تهدید ایران به تحریم خرید نفت این کشور در حالی است که ایران اتهام استفاده نظامی از انرژی هسته ای را بارها رد کرده است.

این خبرگزاری درگزارش خود سخنان رحیمی مبنی بر اینکه "ایران درس بزرگی به دشمنان خود خواهد داد"را به طور برجسته منعکس کرده است.

خبرگزاری رسمی چین (شینهوا) نیز با انعکاس این خبر و برگزاری مانور دریایی ایران در نزدیکی تنگه هرمز را هشداری برای قدرتهای غربی دانسته است.

این خبرگزاری تهدید کشورهای غربی مبنی بر تحریم بانک مرکزی و خرید نفت ایران را دلیل واکنش جمهوری اسلامی ایران به تهدید بستن تنگه هرمز دانسته است.

شبکه تلویزیونی خبر آسیا نیز تهدید ایران به بستن تنگه هرمز را آمادگی ایران برای مقابله با تهدید دشمنان ارزیابی کرده و برگزاری مانور دریایی ایران را نیز در همین راستا دانسته است .

به گزارش این شبکه خبری، گرچه مانور های نطامی و دریایی ایران به طور متناوب برگزار می شود اما برگزاری این مانور در زمان فعلی نشان دهنده آمادگی دفاعی ایران برای مقابله با تهدیدات و عکس العملی به تهدید کشورهای غربی برای تحریم بیشتر ایران است.