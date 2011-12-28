مصرف بنزین به زیر 60 میلیون لیتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فرهنگی با اشاره به یکساله شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: قبل از قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف سالانه در کشور به 75 میلیون لیتر رسیده بود و بر اساس برآوردها هر سال بیش از هفت میلیون لیتر نیز بر مصرف بنزین کشور افزوده می شد.

وی افزود: با این تفاسیر امسال باید مصرف بنزین کشور با روند قبل از هدفمندسازی یارانه ها به 110 میلیون لیتر می رسید.

فرهنگی ادامه داد: در این صورت کل درآمد نفتی کشور باید صرف خرید بنزین می شد و در باک خودروها می سوخت.

وی اضافه کرد: علاوه بر این هرساله نیز حدود یک میلیون و 300 خودرو به ناوگان کشور اضافه می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که در سالهای گذشته بر سرعت مصرف گاز و بنزین در کشور افزوده می شد، اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علاوه بر کاهش 9.2 میلیون لیتری بنزین در سال به سمت صادرات بنزین هم حرکت کرده ایم.

وی یادآور شد: با این روند رفته رفته از مصرف های زاید کاسته شده و به مصارف تولیدی سوق پیدا کرده ایم.

فرهنگی اضافه کرد: از دیگر تاثیرات مثبت قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح تکنولوژی های مصرف انرژی به سمت کاهش مصرف انرژی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی است.