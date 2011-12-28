  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۳۱

فرهنگی اعلام کرد:

مصرف بنزین به زیر 60 میلیون لیتر رسید

مصرف بنزین به زیر 60 میلیون لیتر رسید

تبریز- خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مصرف بنزین کشور به کمتر از 60 میلیون لیتر در سال کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فرهنگی با اشاره به یکساله شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: قبل از قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف سالانه در کشور به 75 میلیون لیتر رسیده بود و بر اساس برآوردها هر سال بیش از هفت میلیون لیتر نیز بر مصرف بنزین کشور افزوده می شد.

وی افزود: با این تفاسیر امسال باید مصرف بنزین کشور با روند قبل از هدفمندسازی یارانه ها به 110 میلیون لیتر می رسید.

فرهنگی ادامه داد: در این صورت کل درآمد نفتی کشور باید صرف خرید بنزین می شد و در باک خودروها می سوخت.

وی اضافه کرد: علاوه بر این هرساله نیز حدود یک میلیون و 300 خودرو به ناوگان کشور اضافه می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که در سالهای گذشته بر سرعت مصرف گاز و بنزین در کشور افزوده می شد، اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علاوه بر کاهش 9.2 میلیون لیتری بنزین در سال به سمت صادرات بنزین هم حرکت کرده ایم.

وی یادآور شد: با این روند رفته رفته از مصرف های زاید کاسته شده و به مصارف تولیدی سوق پیدا کرده ایم.

فرهنگی اضافه کرد: از دیگر تاثیرات مثبت قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح تکنولوژی های مصرف انرژی به سمت کاهش مصرف انرژی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی است.

کد مطلب 1495586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها