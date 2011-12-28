«تئوری ادبی» به فارسی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، «تئوری ادبی» در قالب کتابهایی با عنوان «جان کلام» توسط نشر افق منتشر شده است که این مجموعه گنجینهای از آثار کم حجم و پرمحتواست که انتشارات دانشگاه آکسفورد به قلم استادان تراز اول در رشتههای گوناگون فراهم آورده است.
تئوری ادبی از یک سو مطالعه فرهنگ و جامعه را در دو دهه گذشته دگرگون ساخته و از سویی متهم شده که به جای ستایش ادبیات عالی به تضعیف سنت و حقیقت و الزامات فرآوردههای فرهنگی پرداخته است.
جاناتان کالر در این معرفی موجز و جامع «نظریه» را نه از طریق توصیف «مکاتب» محتاط بلکه از طریق «جنبش»هایی کلیدی مطرح میکند که نظریه، آنها را ترویج داده است.
کالر استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کورنل و «در جستوجوی نشانهها» از جمله آثار متعدد اوست.
فرانک کرمود درباره کالر و آثارش نوشته است: تصور پردازش روشنتری ازاین موضوع، که با توجه به محدودیتهای تعیین شده در حجم جامعتر باشد، ممکن نیست. کالر همیشه به خاطر مهارت توصیفیاش فوقالعاده بوده است. او در این کتاب توانسته لحن و سبکی کاملا صحیح برای بیان مقصودهایش پیدا کند.
«تئوری ادبی» نخستینبار در سال 1997 به انگلیسی منتشر شد و در حال حاضر این ترجمه با رعایت کپی رایت و با همکاری انتشارات دانشگاه آکسفورد در ایران منتشر میشود.
کتاب دارای فصلهایی چون تئوری چیست؟، ادبیات چیست و چه اهمیتی دارد؟، ادبیات و مطالات فرهنگی، زبان، معنا و تاویل، فن بلاغت، بوطیقا و شعر، روایت، زبان کنشی یا اجرایی، هویت، هویتیابی و سوژه و ضمیمه: مکاتب و جنبشهای تئوریک است.
چاپ نخست این کتاب در شمارگان 2 هزار نسخه به قیمت 3800 تومان توسط نشر افق منتشر شده است.
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