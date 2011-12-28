میراث ناملموس همان روح و ماهیت بناهای فرهنگی است

محمدرضا سعیدآبادی در سمینار یک روزه ظرفیتهای فرهنگی ایران و یونسکو که امروز چهارشنبه در محل این سازمان در تهران برگزار شد، گفت: سازمان یونسکو طی سالهای اخیر چندین اثر را به عنوان میراث معنوی ایران در جهان ثبت کرده است. به عنوان مثال نقالی و روش قصه گویی به همراه هنر ساخت کشتی، قایق و لنج امسال ثبت شد.

وی افزود: پروسه ثبت جهانی میراث معنوی طولانی است و هر کشوری تنها می‌تواند دو اثر خود را طی یکسال در این فهرست به ثبت برساند.

سعیدآبادی ادامه داد: موسیقی بخش‌های خراسان نیز به ثبت جهانی رسیده است. به کسی بخشی می‌گویند که نه فقط ساز می نوازد بلکه به یک مرتبه از عرفان و پاکی رسیده که از درون او و سازش نوای خوش بیرون می‌آید.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به ثبت آیین زورخانه و تعزیه گفت: فن بافت فرش در استان فارس و کاشان به دلیل ظرافت در کار این هنر به نام ایران ثبت شد. اما نوروز نه تنها به نام ایران بلکه به صورت مشترک با کشورهای دیگر به ثبت جهانی رسید.

وی گفت: به میراث فرهنگی در سازمان یونسکو آنقدر اهمیت داده می‌شود که نه فقط برای میراث فرهنگی روی زمین بلکه به میراث زیر آب نیز اهمیت داده شده است. به این صورت که کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب در سال 2001 به وجود آمد و ایران در سال 2009 به آن پیوست.

سعیدآبادی افزود: 13 اثر به عنوان اثر بناهای فرهنگی و تاریخی در میراث جهانی ثبت شده است که از جمله می‌توان به چغازنبیل و پرسپولیس در سال 1979، ثبت میدان امام، ثبت مجموعه تخت سلیمان در سال 2003، پاسارگاد در سال 2004 و ارگ بم اشاره کرد.

وی افزود: ارگ بم اکنون به دلیل زلزله تخریب شد و در فهرست میراث در حال خطر قرار گرفت.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ادامه داد: گنبد سلطانیه در سال 2005، مجموعه بیستون در سال 2006، کلیساهای ارامنه در سال 2008، سازه‌های آبی تاریخی شوشتر در سال 2009 به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و بازار تبریز در سال 2010 و 9 باغ ایرانی در سال 2011 ثبت جهانی شدند.

وی ادامه داد: یکی از انتقاداتی که به سازمان یونسکو وارد شده است این است که این سازمان در موضوعات مختلفی مانند میراث فرهنگی، آموزش، صلح جهانی و حقوق بشر فعالیت می‌کند و می‌تواند تنها به چند موضوع بپردازد تا بازده بیشتری داشته باشد.

سعیدآبادی افزود: بکارگیری دانش در خدمت توسعه پایدار، مقابله با چالشهای اجتماعی، ایجاد جوامع دانش‌مدار فراگیر به کمک اطلاعات و ارتباطات محورهای اصلی یونسکو است.

سمینار یک روزه ظرفیتهای همکاری فرهنگی ایران و یونسکو با مشارکت موسسه فرهنگی و هنری نقش و نشان نو با هدف توسعه دانش و تجربه سیاست گذاری و برنامه ریزی در عرصه فرهنگ امروز برگزار شد.