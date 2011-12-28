  1. سیاست
  2. سایر
۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

ثبت نام یک اصلاح طلب/

راستگو: اصلاحات قیمی ندارد

نماینده اصلاح طلب دوره پنجم مجلس، با اشاره به اینکه اصلاحات قیمی ندارد، گفت: هر اصلاح طلبی می تواند با توجه به احساس وظیفه خود در انتخابات شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، الهه راستگو نماینده اصلاح طلب مجلس پنجم شورای اسلامی امروز با حضور در فرمانداری تهران، در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

بعد از ثبت نام با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه هر جریان سیاسی برای اینکه زنده بماند باید در انتخابات شرکت کند، گفت: من معتقدم اصلاح طلبی یک جریان بوده، هست و خواهد بود و این جریان هیچ گاه متوقف نمی شود.

راستگو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از وی پرسید، آیا نظر خاتمی را در خصوص عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات قبول دارید؟ گفت: خیر، اصلاح طلبان نباید بگذارند که پرچم اصلاحات زمین گذاشته شود و اگر اشخاصی این پرچم را زمین گذاشتند، افراد دیگری باید باشند و این پرچم را بلند کنند.

وی همچنین تأکید کرد: جریان اصلاح طلب قیمی نداشته که افراد بخواهند کسب تکلیف کنند و هرکس که احساس وظیفه خود بداند، می تواند در انتخابات شرکت کند.

کد مطلب 1495599

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها