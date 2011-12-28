راستگو: اصلاحات قیمی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، الهه راستگو نماینده اصلاح طلب مجلس پنجم شورای اسلامی امروز با حضور در فرمانداری تهران، در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

بعد از ثبت نام با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه هر جریان سیاسی برای اینکه زنده بماند باید در انتخابات شرکت کند، گفت: من معتقدم اصلاح طلبی یک جریان بوده، هست و خواهد بود و این جریان هیچ گاه متوقف نمی شود.

راستگو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از وی پرسید، آیا نظر خاتمی را در خصوص عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات قبول دارید؟ گفت: خیر، اصلاح طلبان نباید بگذارند که پرچم اصلاحات زمین گذاشته شود و اگر اشخاصی این پرچم را زمین گذاشتند، افراد دیگری باید باشند و این پرچم را بلند کنند.

وی همچنین تأکید کرد: جریان اصلاح طلب قیمی نداشته که افراد بخواهند کسب تکلیف کنند و هرکس که احساس وظیفه خود بداند، می تواند در انتخابات شرکت کند.