نهم دی ماه روز میثاق امت با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی‌نژاد قبل از ظهر چهارشنبه در نشست خبری ستاد یادواره روحانی شهید میثمی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: نهم دیماه به منزله فرقان بود که در آن از خط نورانی امام خمینی (ره) غبار زدایی شد و جویندگان این راه مشخص شدند.

وی در ادامه با گرامیداشت قیام نوزدهم دی ماه از این روز به عنوان قیام تاریخی مردم ولایتمدار، دین باور، بصیر و آگاه مردم قم یاد کرد و اظهار داشت: در این روز مردم فهیم و انقلابی قم در راستای دفاع از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی خود وارد صحنه شدند و از آن دفاع کردند.

سردار مهدوی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش روحانیت در عرصه‌های مختلف انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: روحانیت بصیر و فهیم در همه عرصه‌ها پیشگام و پرچمدار حکت‌های عظیم انقلابی بودند.

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم اضافه کرد: مردم ایران توانستند با پرچمداری روحانیت قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجه به تهدیدات متعددی که متوجه نظام بود از گردنه‌های سخت عبور و به سمت اهداف امام خمینی (ره) حرکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تجلیل از مقام شهدای روحانی جزء برنامه‌های سپاه علی بن ابیطالب قم است گفت: تجلیل از مقام والای شهید میثمی در برنامه امسال سپاه علی بن ابیطالب قم گنجانده شده است.

سردار مهدوی‌نژاد افزود: مراسم گرامیداشت و تجلیل از مقام شهید والا مقام میثمی امسال در سه شهر کشور برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم گفت: این مراسم در سه استان قم، اصفهان و تهران به ترتیب در تاریخ‌های پانزده، و 29 دی و ششم بهمن ماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مراسم در قم به دلیل مرکزیت حوزه علمیه بعد از نماز مغرب و عشا در سالن اجتماعات حوزه علمیه قم، در اصفهان به دلیل اینکه این شهر زادگاه وی است و در تهران به عنوان ستاد مرکزی یادواره در تالار مرکزی کشور برگزار می‌شود.

سردار مهدوی‌نژاد دیدار اعضای ستاد یادواره با علما و مراجع عظام تقلید، تجلیل از خانواده شهیدان میثمی، پرپایی نمایشگاه کتاب با موضوع دفاع مقدس و نمایشگاه عکس با موضوع شهدای روحانی در مدرسه فیضیه و سخنرانی فرمانده کل سپاه و آیت اﷲ مصباح یزدی را از برنامه این یادواره ذکر کرد.

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم شجاعت، صلابت و صفای درون را از ویژگی‌های شهید میثمی عنوان کرد و افزود: حضور وی میان فرماندهان در زمان جنگ باعث دلگرمی آنان بود.

یادآور می‌شود: شهید میثمی در سمت‌هایی چون نمایندگی امام (ره) در قرارگاه خاتم الانبیا (ص) و منطقه نهم (فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد) به انقلاب خدمت کرد.



وی در سال ۱۰۳۴ در اصفهان به دنیا آمد و پس از اصابت ترکش به ناحیه سر در تاریخ نهم بهمن ماه سال ۱۳۶۵ با گذشت سه روز به درجه رفیع شهادت رسید.