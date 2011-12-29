حماسه 9 دی نشان داد ملت در حمایت از مقدسات با هیچکس معامله نخواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه،‌ با اشاره به فرا رسیدن نهم دی، گفت: این حماسه برای چندمین بار بر جهانیان ثابت کرد ملت ایران در دفاع و حمایت از مقدسات خویش با هیچ کس معامله نخواهند کرد و برتوهین کنندگان به ارزش های دینی تودهنی فراموش نشدنی خواهند زد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه نقش خواص در اثرگذاری بر فکر عامه در طول تاریخ اثبات شده است، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب بارها و بارها نقش و جایگاه و تکالیف نخبگان و خواص را گوشزد کرده اند و توصیه فرمودند که هر حرف، هر اقدامی، هر تحلیلی که به دشمن کمک کند در مسیر خلاف ملت است.

حجت الاسلام آفتابی تصریح کرد: نکته ای که لازم است همه مسئولان نظام، نخبگان جامعه، سیاستمداران و جریان های سیاسی مورد توجه قرار دهند در گسترش بصیرت دینی، موضع گیری به موقع، معرفی توطئه های دشمنان و شناختن وظایف سنگین خود در فتنه ها و بحران ها نهایت تلاش را توأم با زمان شناسی داشته باشند.

وی در پایان از همه اقشار جامعه درخواست کرد: در گرامیداشت حماسه 9 دی روز "بصیرت و میثاق امت با ولایت " به وظیفه انقلابی خود که همان حضور گسترده و معنی دار در اجتماعات این روز است نهایت توجه را داشته باشند.

