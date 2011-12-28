متن تفاهم نامه 3 جانبه اعزام نیروی کار به خارج

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی ایران به امضاء رسید.

متن کامل تفاهم نامه به شرح زیر است:

با در نظر گرفتن اهمیت حضور پر رنگ بخش خصوصی در بازارهای کار جهانی و با استناد به بندهای « الف» و «د» از ماده یک و بندهای «الف»، «ج» و «ر» از ماده 19 آئین نامه اجرایی «قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار» مصوب مورخ 1/10/1387 هیئت وزیران و در راستای آموزش نیروهای کار فاقد مهارت متقاضی اعزام به کشورهای خارجی تعیین شده در رشته های فنی و حرفه ای و همراهی پرتوان بخش خصوصی در این زمینه و تأکیدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر رونق و توسعه بخشیدن به اعزام نیروهای کار ایرانی و حضور هر چه بیشتر فارغ التحصیلان به ویژه نیروهای فنی و متخصص ایرانی در بازارهای کار جهانی و جذب درآمدهای ارزی نیروهای کار مستقر در خارج از کشور و در جهت توانمندی بیشتر بخش خصوصی در راستای جذب فرصت های شغلی موجود در بازارهای کار بین المللی و تأمین بخشی از فرصت های شغلی هدفگذاری شده در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، این تفاهم نامه منعقد شد.

ماده 1- اهداف:

1-1 تقویت و تعمیق ارتباط موثر، فعال درون بخشی و برون بخشی در راستای توسعه اشتغال در خارج از کشور.

1-2 حضور هر چه بیشتر نیروهای کار ایرانی در رشته های فنی و حرفه ای و اعزام نیروی کار مازاد ملی به خارج از کشور.

1-3 همکاری و تعامل در تهیه و تدوین بسته های آموزشی فنی و حرفه ای بر اساس استاندارد های جهانی و سازمان های بین المللی و استانداردهای مورد نیاز کشورهای هدف با سیاست حضور در بازارهای کار جهانی.

1-4 طراحی و پژوهش در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای مرتبط با اشتغال در خارج از کشور و انجام مطالعات مورد نیاز به منظور حضور فعال تر در بازار کار بین المللی.

1-5 شناسایی و اطلاع رسانی به نیروهای جویای کار و مستعد فعالیت در حوزه کار بین المللی جهت فراگیری دوره های آموزش فنی و حرفه ای.

ماده 2- تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه:

2-1 همکاری نزدیک و موثر با انجمن در خصوص بهره گیری از فضاهای آموزشی موسسات و سازمان های وابسته به وزارت در کلیه استان های دارای ظرفیت به منظور برگزاری دوره های آموزشی تدوین شده از سوی سازمان.

2-2 همکاری نزدیک و موثر با انجمن در خصوص اطلاع رسانی موضوع با بهره گیری از اختیارات و امکانات جمعی و رسانه ای درون و بیرون سازمانی وزارت مبنی بر نحوه و زمان برگزاری دوره های آموزشی تدوین شده.

2-3 ارائه کمک و حمایت مالی به انجمن و دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی عضو انجمن در قالب ردیف های بودجه سالانه جهت برگزاری دوره های آموزشی مصوب.

2-4 انجام حمایت های قانونی از اعزام کنندگان و اعزام شوندگان در قالب نیروی کار برابر ضوابط قانونی.

2-5 فراهم آوردن زمینه فعالیت وحضور بیشتر بخش خصوصی درحوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور.

2-6 همکاری نزدیک و تنگاتنگ با انجمن و فعال نمودن کارشناسان مربوطه جهت مطالعه و تحقیق در خصوص فرصت های موجود اشتغال در شاخه های فنی و حرفه ای و بررسی شرایط مورد نیاز جهت برنامه ریزی لازم.

2-7 ارجاع تفاهم نامه ها و موافقت نامه های مبادله شده توسط وزارت به انجمن جهت اجراء و برنامه ریزی لازم برای اعزام نیروی کار به کشورهای طرف قرارداد.

2-8 استفاده از توان سازمان با هدف سرعت بخشی در تصویب و تأیید استاندارهای آموزشی رشته های فنی وحرفه ای کشورهای هدف و نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای با همکاری انجمن و نظارت بر تربیت نیروی کار ماهر و متخصص به منظور حضور در بازار کار جهانی و افزایش رقابت پذیری با کشورهای رقیب.

2-9هماهنگی و تعامل راهبردی با وزارت امور خارجه در خصوص گنجاندن موضوع اعزام نیروی کار در معاهدات اقتصادی و تجاری و نیز ارتباط با نمایندگی ها و سفارت خانه های ایران در خارج از کشور به ویژه کشورهای هدف تعیین شده و پیگیری لازم جهت فعال شدن رایزنان اقتصادی در سفارت های جمهوری اسلامی ایران در این حوزه و بررسی بازار اشتغال کشورهای محل مأموریت در راستای رونق بخشیدن به اعزام نیروی کار ایرانی.

2-10هماهنگی و تعامل راهبردی با سازمان توسعه تجارت ایران در راستای گنجاندن موضوع اعزام نیروی کار ایرانی و ماهردر یادداشت های تفاهم تجاری و بازرگانی با سایر کشورها در قالب گروه های فنی و حرفه ای.

2-11هماهنگی با سازمان ها و نهادهای اجرایی کشور جهت جلوگیری از موازی کاری در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و لزوم هماهنگی در اعزام نیروی کار به خارج از کشور با وزارت، علی الخصوص گنجاندن موضوع اعزام نیروی کار ایرانی در اجرای پروژه ها و مناقصه های قابل اجراء توسط شرکت ها و دستگاه های اجرایی کشور.

ماده 3- تعهدات سازمان فنی و حرفه ای کشور:

3-1مشارکت و همکاری با انجمن جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز.

3-2 مشارکت و همکاری با انجمن جهت برگزاری سمینارها و همایش های مرتبط.

3-3 مشارکت و همکاری با انجمن جهت تأیید استانداردهای مورد نیاز آموزشی مشاغل فنی و حرفه ای کشورهای هدف و نیروپذیر و ارائه گواهی برگزاری رشته های فنی و حرفه ای مصوب به انجمن.

3-4همکاری با وزارت و انجمن جهت مطالعه و تحقیق در خصوص رشته ها و سرفصل های مورد نیاز کشورهای هدف یا نیروپذیر در راستای توسعه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و افزایش قدرت رقابت در این حوزه با کشورهای رقیب.

3-5 همکاری با انجمن در خصوص برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی در رشته های مصوب به صورت کوتاه و فشرده در راستای سرعت بخشیدن به اعزام نیروهای کار.

3-6همکاری با انجمن در برگزاری آزمون های مربوطه با اولویت کاری و صدور گواهی مربوطه به صورت دو زبانه و بین المللی با توجه به نیاز کشورهای هدف و نیرو پذیر.

3-7همکاری لازم با وزارت و ارائه گزارش 6 ماهه از تعداد افراد آموزش دیده وآمار عملکرد گواهی نامه های صادره .

3-8 راهنمایی و هدایت افراد متقاضی اعزام به خارج از کشور در قالب گروه های فنی و حرفه ای به انجمن جهت شرکت در دوره های پیش بینی شده در حوزه اشتغال خارج از کشور.

3-9همکاری و تعامل با وزارت جهت اطلاع رسانی دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در حوزه اشتغال خارج از کشور با بهره مندی از امکانات تبلیغاتی و ادارات تابعه سازمان یا اصحاب رسانه جمعی.

3-10 فراهم آوردن زمینه های انعقاد قرارداد و همکاری در خصوص اعزام نیروی کار به خارج از کشور در کلیه برنامه های مشترک با کشورهای هدف یا سایر کشورها که امکان اعزام نیروهای کار ایرانی در رشته های فنی و حرفه ای به آنها میسر می باشد پس از تأیید کمیسیون 3 جانبه تفاهم نامه در وزارت.

3-11همکاری با انجمن جهت تأئید استاندارهای آموزشی و اجازه برگزاری حداقل 10 رشته مورد نیاز کشورهای هدف در رشته های فنی و حرفه ای به صورت آزمایشی و با توجه به سرفصل های آموزش و ساعات مورد نیاز کشورهای نیرو پذیر.

ماده 4- تعهدات انجمن:

4-1 برنامه ریزی لازم و مدون در راستای شناسایی فرصت های شغلی موجود در کشورهای مختلف و بازار کار جهانی در رشته های فنی و حرفه ای.

4-2 همکاری نزدیک و موثر در جهت برگزاری کلاس های تدوین شده با سازمان و وزارت.

4-3 تشکیل بانک اطلاعاتی از متقاضیان فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای و متقاضیان اعزام و کار در خارج از کشور و برنامه ریزی لازم با همکاری سازمان در راستای برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز.

4-4 همکاری و تعامل با کارشناسان وزارت و سازمان در راستای تهیه و تدوین برنامه مطالعات راهبردی و شناخت فرصت های شغلی در بازارهای کار جهانی.

4-5 همکاری نزدیک و موثر در طراحی و اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با اشتغال در خارج از کشور و انجام مطالعات مورد نیاز.

4-6 همکاری نزدیک و موثر در تهیه و تدوین برنامه های آموزشی مهارتی و تخصصی بر اساس استانداردهای جهانی و سازمان های بین المللی با هدف حضور فعال تر در بازار کار جهانی.

4-7 برنامه ریزی لازم برای تأمین نیازهای صنفی در حوزه توسعه آموزش از طریق بهره مندی از ظرفیت های موجود در تفاهم نامه و ارائه آن به کارگروه اجرایی.

4-8 تدوین و ارائه گزارش عملکرد فعالیت های صورت گرفته بر اساس مفاد تفاهم نامه به وزارت و سازمان.

4-9 مطالعه و تدوین روش های قانونی و اجرایی صحیح برای سطح بندی مدارک فنی و حرفه ای متقاضیان در کشورهای هدف.

4-10 تلاش در انعقاد قرارداد همکاری با اتحادیه ها و مراکز کاریابی خارجی در کشورهای هدف جهت تسهیل در اجرای هدف پیش بینی شده اعزام حدود 100هزار نفر نیروی کار در قالب گروه های فنی و حرفه ای در طول اجرای برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور.

4-11همکاری با وزارت و سازمان در اجرای نظارت و بازرسی مستمر بر عملکرد مراکز کاریابی بین المللی مجاز و برگزار کننده کلاس های آموزش فنی و حرفه ای مصوب.

ماده 5- مراحل اجرایی و نظارتی تفاهم نامه:

5-1 تشکیل کار گروه اجرایی و فنی مشترک به منظور مدیریت و بررسی چگونگی اجرای تعهدات سه طرف.

5-2 سه طرف پس از امضای تفاهم نامه مذکور حداکثر ظرف مدت 2 هفته با معرفی نمایندگان تام الاختیار در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و اقدامات لازم را برای اجرای مفاد تفاهم نامه و تدوین مراحل آن فراهم می آورند. هر دستگاه با معرفی یک نماینده تام الاختیار تمامی مصوبات کارگروه فوق را در چارچوب مفاد تفاهم نامه مورد پذیرش و جزء لاینفک تعهدات خود در راستای اجرای این تفاهم نامه می داند.

تبصره: محل دبیرخانه کارگروه اجرایی در وزارت خواهد بود و رئیس اجرایی امور به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت توسط معاون سرمایه نیروی انسانی و توسعه اشتغال وزارت متبوع منصوب و معرفی می شود.

5-3 کارگروه پیش بینی شده بر اساس تفاهم نامه و موضوعات کاری با دعوت رئیس اجرایی و حجم کاری مورد نیاز تشکیل جلسه داده و مصوبات کارگروه در چارچوب مفاد تفاهم نامه برای 3 طرف قابل اجراء است.

5-4 طرفین کارگروه هر 3 ماه یک بار گزارش عملکرد و فعالیت خود را از نحوه و چگونگی اجرایی شدن تفاهم نامه به استحضار عالی ترین مقام وزارت، سازمان و انجمن خواهند رساند.

5-5 مواردی از تفاهم نامه که در اجراء نیاز به پیش بینی و تأمین منابع مالی داشته باشد، پس از طرح در کارگروه و نیز تامین اعتبارات لازم قابل اجراء است.

ماده 6- سایر شرایط:

6-1 سایر شرایط و مواردی که در این تفاهم نامه پیش بینی نشده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به تفاهم نامه ها و قوانین جاری مملکتی بوده و برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

6-2 در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای تفاهم نامه و عدم حل آن در کارگروه اجرایی، بر اساس ساز و کار داخلی قوه مجریه و همچنین شیوه نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی اقدام می شود.

ماده 7- مدت زمان اجرای تفاهم نامه:

مدت زمان اجرای تفاهم نامه مذکور از زمان انعقاد تا پایان برنامه توسعه پنجم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نافذ و معتبر خواهد بود که پس از آن با توجه به برنامه های مصوب و در صورت توافق هر 3 طرف قابل تمدید است.

این تفاهم نامه شامل یک مقدمه، 7 ماده و یک تبصره در تاریخ 7/10/1390 به امضای 3 طرف رسیده و هر نسخه از آن در حکم واحد است.