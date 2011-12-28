هشدار به مدیران مسکن مهر/ اگر واحدها تمام نشد، استعفا دهید

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، با بیان اینکه در حال حاضر 372 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در حال احداث است، گفت: هر مدیرعاملی که در سال 91 کار این واحدهای مسکونی را تمام نکرده باشد باید استعفا دهد و برود.

وی با بیان اینکه این 372 هزار واحد با آب و برق و گاز تکمیل و تحویل داده می‌شود، گفت: مدیران عامل شهرهای جدید باید بدانند که لازمه زندگی در شهرهای جدید را باید تهیه و تکمیل کنند.

وزیر راه و شهرسازی به اهمیت شهرهای جدید اشاره کرد و گفت: اگر ساخت مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر و کمتر از 25 هزار نفر تمام شود، اما شهرهای جدید به اتمام نرسد از نمره 100 باید نمره 60 را در نظر گرفت پس می‌بینید که ساخت مسکن در شهرهای جدید در این وضعیت بسیار مهم و ضروری است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اهمیت شهرهای جدید برای کلانشهرهایی چون مشهد، اهواز، تبریز، شیراز و تهران بسیار زیاد است زیرا این شهرهای جدید می‌توانند چاره کار این کلانشهرها باشند، گفت: چنانچه در سال آینده اتفاق دیگری در بازار مسکن رخ دهد که اجاره‌بها و قیمت‌ها را بیش از حد تحت تاثیر خود قرار دهد از ابزارهای قانونی خود برای کنترل قیمت و اجاره بهای مسکن استفاده خواهیم کرد.

نیکزاد با اشاره به اینکه تا تابستان سال آینده 193 هزار واحد مسکونی در تهران افتتاح خواهد شد که همین افتتاح‌ها باعث کمک به کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها خواهد بود، افزود: اگر اتفاق دیگری برای اجاره‌بها و قیمت مسکن رخ دهد از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: بطور حتم افتتاح‌های مسکن مهر در کشور و در تهران تب و تاب مسکن را در کشور و تهران می‌خواباند و کمک می‌کند تا ما به راحتی از هرم سنی عبور کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران واحد مسکونی ساخته شده است پس بهترین مکان برای ساخت واحد مسکونی شهرهای جدید است.



وی تصریح کرد: اگر قرار نبود معضل مسکن را این شهرهای جدید حل کنند مطمئن باشید که از همان روزی که وزیر مسکن و شهرسازی شدم دستور تعطیل شدن ساخت و ساز در شهرهای جدید را صادر می‌کردم.



وی خاطرنشان کرد: هیچ سالی را شما نمی‌توانید به عنوان نمونه به من نشان دهید که 100 هزار واحد مسکونی در دو سال ساخته شده باشد، اما همین الان می‌بینید که طی دو سال دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در بخش روستایی شهری در دو سال گذشته احداث شده است.

وی ادامه داد: باز هم تأکید می‌کنم باید موضوع مسکن مهر را به جایی برسانیم که بتوانیم هم کسری 1.5 میلیونی را پوشش دهیم و هم نیاز انباشته را در پرمتقاضی‌ترین سال یعنی سال 91 و 92 به سرانجام برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شهرهای جدید با بیان اینکه نورصالحی مدیرعامل سابق شهرهای جدید از فردا قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل است به بیان یک خاطره‌ای که بسیار او و حاضران در مراسم را متاثر کرد پرداخت.



نیکزاد با بیان اینکه مدیران باید بیشتر به مشکلات افرادی که پارتی ندارند بپردازند، افزود: یکی از مراجعه کنندگان که پیرزنی بود از من درخواست زمین کرد تا بتواند برای فرزندان خود سرپناه مسکونی و در همان زمین یک مغازه کوچک احداث کند.



وی افزود: بنده نیز به هر حال با این درخواست موافقت کردم اما وقتی این خانم دست خود را بر روی زمین کشید و گفت هر چه خاک رهت را توتیای چشم می‌کنیم بسیار متاثر شدم.



وی در حالی که این خاطره را تعریف می‌کرد بغض کرد و گفت: مدیران عامل دقت کنید که خدمت به افرادی که پارتی ندارند واقعا ارزش بالایی دارد، بدانید که با این کارها اگر بتوانید فردی را صاحب مسکن کنید مطمئن باشید که برای آخرت خود کار کرده‌اید.

نیکزاد افزود: از مدیرانی که دو سال است در وزارتخانه هستند اما یک واحد مسکونی را افتتاح نکرده‌اند، هیچ خوشم نمی‌آید، البته نمی‌گویم بدم می‌آید بلکه خوشم نمی‌آید.

وی ادامه داد:‌ برخی از شهرهای جدید از سه اداره کل استانی مهم‌تر هستند پس مدیران بدانید که کارتان را از ساعت 7 صبح آغاز و تا 12 شب ادامه دهید.

گفتنی است که جمشید نورصالحی پس از تودیع از سمت مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان قائم مقام وزیر در امور بین الملل انتخاب و رستمیان در این شرکت جایگزین وی شد.