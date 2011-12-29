اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تخصصی ورزش و جوانان همدان با برگزاری جلسه ای در سالن اجتماعات مجموعه ورزشی شهدای قدس این شهر تشکیل شد.

این کمیته با هدف ساماندهی برنامه های ورزشی دستگاه های اجرایی و تعامل بیشتر بین آنها با حضور نمایندگان تام الاختیار ادارات ارگان های دولتی تشکیل شده است.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در این نشست از دستگاه های اجرایی خواسـت از نیروی جوان خود برای برگزاری بهتر برنامه های ورزشی استفاده کنند.

سیدمحمد عیوقیان افزود: تمامی دستگاه های اجرایی استان همزمان با مناسبت های مختلف باید برنامه های متنوع ورزشی داشته باشند.

در پایان این جلسه مقرر شد اعضای کمیته اجرایی ورزش و جوانان استان همدان تا نیمه دی ماه جاری برنامه های پیشنهادی خود را به اداره کل ورزش و جوانان ارسال کنند.

تیم هاکی همدان در لیگ برتر کشور حضور می یابد

تیم هاکی همدان امسال تحت عنوان "ورزش و جوانان" در مسابقات لیگ برتر هاکی کشور شرکت می کند.

این رقابت ها در رده سنی بزگسالان از امروز به مدت سه روز به میزبانی استان البرز برگزار می شود.

در این رقابت ها 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی با هم به رقابت می پردازند که تیم همدان در گروه دو کشور با تیم های سمنان، چهار محال و بختیاری و البرز هم گروه است.

مربیگری تیم همدان در این دوره از رقابت ها برعهده امید عمادی است و مجید خلجی و علی اکبر شاطری سرپرستی این تیم را عهده دار خواهند بود.

سعید گودرزی به تیم کشتی تله کابین گنجنامه بازگشت

مدیر پایگاه اطلاع رسانی تیم کشتی تله کابین گنجنامه همدان از بازگشت سعید گودرزی مربی سابق این تیم خبر داد.

یاسر نصرتی افزود: براساس صلاحدید مدیران تیم تله کابین گنجنامه ومذاکرات انجام شده با سعید گودرزی، تصمیم بر این شد تا وی به عنوان مربی در تیم حضور داشته باشد.

وی اضافه کرد: تیم تله کابین تمرینات خود را درخانه کشتی زیرنظر کادر فنی انجام خواهد داد.

نصرتی عنوان کرد: تیم در شرایط مطلوبی به سر می برد و اعضای تیم برای پیروزی مقتدرانه برابرگلوگاه آماده می شوند.

وی با اشاره به جدول رده بندی لیگ برتر کشتی گفت: در حال حاضر با یک بازی کمتر با امتیاز تیمی 5 و امتیاز مثبت 69 در رده سوم جدول رده بندی قرار داریم.

همدان نایب قهرمان مسابقات فوتسال روستایی و عشایری کشور شد

تیم همدان نایب قهرمان مسابقات فوتسال روستایی و عشایری کشور شد.

در این رقابت ها که به میزبانی شهرستان بندرعباس برگزار شد؛ تیم همدان با قبول شکست مقابل تیم هرمزگان در جایگاه دوم ایستاد.

این مسابقات از 29 آذر ماه امسال در رده سنی جوانان برگزار شد و علی بهشتی و فتاح مظاهری به عنوان سرمربی و سرپرست تیم همدان را در این رقابت ها هدایت کردند.

در این رقابتها 12 تیم در دو گروه شش تیمی به مدت سه روز در دو سالن فجر و ابومسلم بندرعباس بایگدیگر رقابت کردند.

ناکامی بانوان بسکتبالیست همدانی در لیگ دسته اول کشور

تیم هیئت بسکتبال همدان در مسابقات لیگ دسته اول کشور ناکام ماند.

تیم هیئت بسکتبال همدان در چارچوب رقابت های هفته دوم دور رفت مرحله نهایی لیگ دسته یک بانوان کشور مقابل حریفان خود شکست خورد.

بانوان بسکتبالیست همدان ابتدا با نتیجه 85 بر 77 در مقابل ذوب آهن اصفهان شکست خوردند و در مسابقه دوم نیز 65 بر 51 نتیجه را به تیم "کیا" تهران واگذار کردند.

همچنین تیم همدان در سومین مسابقه خود مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران 100 بر 63 شکست خورد.

در هفته اول دور برگشت مرحله نهایی این مسابقات که اواخر هفته جاری به میزبانی تیم ذوب آهن اصفهان برگزار می شود، تیم همدان به مصاف دو تیم طائرپور شمیرانات و هیات بسکتبال چهارمحال و بختیاری می رود.