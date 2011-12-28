وجود 35 هزار بی سواد مطلق در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی ظهر چهارشنبه در جلسه مدیران نهضت سواد آموزی با استاندار آذربایجان غربی از اجرای طرح شناسایی اسمی بی‌سوادها در استان خبر داد و بیان داشت: در این راستا 188 هزار و 128 بی‌ سواد شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: در این راستا 16 هزار نفر برای حضور در کلاسهای نهضت سواد آموزی ثبت نام کرده اند که تا پایان بهمن ماه سال جاری اقدامات لازم در این راستا انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه 85 هزار نفر از بی سوادان استان در روستاها و 102 هزار نفر در شهرها سکونت دارند، بیان داشت: انسداد ورودی بی ‌سوادها در راستای کاهش آمار بی‌سوادی و افزایش سطح پوشش تحصیلی به 99 درصد در سطح ابتدایی از اجمله اقدامات انجام شده در این زمینه بود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی برای تدریس در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: طی سال تحصیلی گذشته دو هزار و 26 آموزشیار نهضت در استان فعال بودند که از این تعداد یک هزار و 374 نفر جذب آموزش و پرورش شد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه از ریشه کن شدن بی سوادی در استان تا دو سال آینده خبر داد و بیان داشت: آمار ارائه شده در ارتباط با نرخ بی‌ سوادی در استان قابل قبول و راضی‌کننده نیست.

وحید با اشاره به اهمیت سواد آموزی در اسلام، افزود: رسیدن به استانداردهای جهانی در زمینه باسوادی ضروری بوده که در این راستا براساس استانداردهای یونسکو، آمار بی‌سوادی را در استان کاهش می دهیم.