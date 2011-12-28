به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد لطفینیاسر با اعلام اختصاص 217 دقیقه به یومالله 9 دی گفت: رادیو معارف با هدف پاسداشت حماسه ماندگار و به یاد ماندنی که امت حزبالله در این روز رقم زد، ویژه برنامههایی را به مخاطبان تقدیم خواهد کرد.
وی در معرفی این برنامهها گفت: در 8 دی با برنامه "مجله روز" به استقبال روز حماسه بصیرت و ولایتمداری خواهیم رفت. این برنامه از ساعت 8 و 40 دقیقه به مدت 20 دقیقه به بازخوانی و تحلیل زمینههای پیدایش حماسه 9 دی میپردازد.
وی در ادامه افزود: در روز نهم دیماه نیز از ساعت 7 و 50 دقیقه برنامه "برگی از تاریخ" آغاز میشود.
حجتالاسلام لطفینیاسر با معرفی ویژه برنامه زنده این روز با عنوان "حماسه دی" گفت: در این ویژه برنامه که از ساعت 10 تا 12 پخش خواهد شد با حجتالاسلام مهدی طائب به صورت حضوری و آیتالله کعبی و حجتالاسلام احمد رهدار و استاد سعدالله زارع به صورت تلفنی در برنامه مشارکت داشته و به مباحث دشمنشناسی و ضرورت اتحاد و بصیرت در پرتو ولایت میپردازند.
مدیر رادیو معارف با بیان اینکه قسمتی از سه بخش خبری ساعت 11، 19 و 21 رادیو معارف به انعکاس اخبار مرتبط با حماسه 9 دی در سراسر کشور اختصاص یافته است، افزود: برنامه "پیام ولایت" به گزیدههایی از سخنان مقام معظم رهبری پیرامون حماسه 9 دی میپردازد و ساعت 14 و 30 دقیقه در برنامه "مجله خبری" به تحلیل این حماسه پرداخته میشود.
وی گفت: همچنین با هدف ارتقای سطح بینش دینی، سیاسی و اجتماعی مخاطبان، نماز جمعه تهران به صورت زنده و نماز جمعه قم در ساعت 21 و 30 دقیقه به صورت تولیدی پخش خواهد شد.
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