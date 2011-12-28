تمبر پستی جغدهای بومی ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادگاری جغدهای بومی و در حال انقراض ایران با همکاری سازمان جهانی حمایت از حیات وحش (wwf) منتشر شد.
این تمبر در یک بلوک چهارتایی در 4 قطعه با عناوین جغد کوچک جنوبی، جغد شاخدار، جغد ماهیخوار و مرغ حق جنوبی با قیمتهای 1100، 600، 2200 و 1600ریالی و در مجموع به مبلغ 5 هزار و 500 ریال و در تیراژ 250هزار سری برای توزیع بین علاقمندان در شبکه پستی منتشر شد.
پیش از این نیز شرکت پست تمبرهایی از حیوانات در حال انقراض را چاپ و منتشر کرده بود.
گربههای اهلی ایرانی، یوزپلنگ آسیایی، گوزن زرد ایرانی و ماهیهای آب شیرین و شور (تمبر مشترک ایران و روسیه) از جمله این تمبرها به شمار میرود.
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