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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

همکاری پست و سازمان حیات وحش؛

تمبر پستی جغدهای بومی ایران منتشر شد

تمبر پستی جغدهای بومی ایران منتشر شد

جغدهای بومی و در حال انقراض ایران با همکاری پست و سازمان حیات وحش بر روی تمبر ماندگار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادگاری جغدهای بومی و در حال انقراض ایران با همکاری سازمان جهانی حمایت از حیات وحش (wwf) منتشر شد.

این تمبر در یک بلوک چهارتایی در 4 قطعه با عناوین جغد کوچک جنوبی، جغد شاخدار، جغد ماهی‌خوار و مرغ حق جنوبی با قیمت‌های 1100، 600، 2200 و 1600ریالی و در مجموع به مبلغ 5 هزار و 500 ریال و در تیراژ  250هزار سری برای توزیع بین علاقمندان در شبکه پستی منتشر شد.
 
پیش از این نیز شرکت پست تمبرهایی از حیوانات در حال انقراض را چاپ و منتشر کرده بود.
 
گربه‌های اهلی ایرانی، یوزپلنگ آسیایی، گوزن زرد ایرانی و ماهی‌های آب شیرین و شور (تمبر مشترک ایران و روسیه) از جمله این تمبرها به شمار می‌رود.
کد مطلب 1495615

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