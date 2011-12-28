11 درصد مازنی ها اضافه وزن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بابازاده ظهر چهارشنبه در مراسم تغذیه سالم اظهار داشت: 40 درصد فرزندانی که در سنین نونهالی زیر20 سال دچار اضافه وزن هستند در دوران بزرگسالی با این افزایش وزن مواجه خواهند شد.

بابازاده با بیان اینکه 24 میلیون ایرانی در کشور دارای اضافه وزن هستند افزود: مازندران چاق ترین استان کشور به لحاظ اضافه وزن است.



وی از برنامه ریزی مدون غذایی خانواده برای فرزندان اشاره کرد و افزود: با برنامه ریز و رژیم غذایی مناسب می توان از افزایش بی رویه چاقی در بین کودکان زیر 20 سال جلوگیری کرد.



وی اظهار داشت: بیشتر کودکانی که دارای پدر و مادر چاق هستند خود نیز دچار چاقی می شوند.



بابازاده گفت: بر اساس دستورالعمل غذایی دربوفه های مدارس از غذاهای فست فود، سوسیس و کالباس جلوگیری و از غذاهای گرم نظیر آش، عدسی، لوبیا با نظارت در مدارس بیشتر استفاده شود.



