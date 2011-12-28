40 درصد دانشجویان علمی کاربردی خراسان جنوبی شاغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد خراشادی ‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، اساتید و دانشجویان برتر مراکز علمی کاربردی استان از فعالیت 15 مرکز علمی و کاربردی در استان خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون 40 درصد دانشجویان مشغول به تحصیل این دانشگاه شاغل هستند.

وی اضافه کرد: همچنین در مرکز علمی کاربردی آتش ‌نشانی نیز 80 درصد دانشجویان شاغل هستند.

خراشادی ‌زاده تعداد اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی را 400 نفر برشمرد و افزود: از این تعداد تنها 30 نفر به صورت مداوم با دانشگاه همکاری دارند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی هدف از تاسیس این دانشگاه را تربیت نیروهای متخصص مبنی بر کار، کارآفرینی و آموزش تخصصی عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به اهداف راه اندازی این مرکز آموزش عالی، رشته های مختلف در راستای کارآفرین شدن جوانان راه اندازی شده است.

خراشادی ‌زاده به فعالیت ها و اقدامات این مرکز تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده 16 تعاونی دانشجویی و 20 مرکز انجمن علمی دانشجویی در سطح استان راه اندازی شده و فعالیت می کند.

وی راه اندازی تعاونی‌ فارغ ‌التحصیلان معدن شهرستان نهبندان با فعالیت 14 دانشجو را از دیگر فعالیت های این مجموعه ذکر کرد و گفت: بالغ بر 250 میلیون تومان وام برای تجهیزات این تعاونی در سفر سوم هیئت دولت به استان مصوب شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به حمایت های این مجموعه از انجمن های علمی، از اعطای پنج میلیون ریال به انجمن‌ هایی که طرح ‌های کاربردی ارائه دهند خبر داد.