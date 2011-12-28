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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

تمدن:

480 میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای توسعه شهرستان دماوند

480 میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای توسعه شهرستان دماوند

دماوند - خبرگزاری مهر: استاندار تهران از تصویب 52 مصوبه با 480 میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای توسعه هر چه بیشتر شهرستان دماوند در راستای پیشنهادات بودجه سال 91 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر دیروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و کمیته برنامه ریزی شهرستان دماوند که در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند برگزار شد، گفت: امروز با حضور در دو شهرستان فیروزکوه برای به تصویب رساندن 59 مصوبه با اعتباری بالغ بر 37 میلیارد تومان و دماوند با 52 مصوبه و اعتباری بالغ بر 48 میلیارد تومان در بخشهای عمرانی، گردشگری، خدماتی و اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبات مربوط به فصلهای مختلفی چون حمل و نقل، منابع طبیعی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، آب، آموزش، تربیت بدنی، بهداشت و درمان، تأمین رفاه اجتماعی، محیط زیست و فرهنگ و هنر است.

رئیس شورای تأمین استان تهران توجه بر سیاستهای کلی فصول مختلف شهری را یکی از امتیازات مهم در توسعه آن شهر عنوان و بیان کرد: توجه به تمامی فصول مصوبات منطقه می تواند در توسعه و رشد آن شهر به طور کلی مؤر باشد که در این جلسه با پیگیری مصوبات سفرهای اول، دوم و سوم  ریاست جمهوری و هیئت دولت به شهرستان دماوند، پروژ های شهرستان اولویت بندی شد و چندین پروژه مصوب شده جدید نیز در راستای پیشنهادات بودجه سال 91 قرار گرفت و شهرستان نیز لازم است اهداف سال جدید را از امروز پیش بینی کند.

مصوبات حوزه های مختلف و اعتبارات آنها

وی افزود: در فصل حمل و نقل، هشت مصوبه با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 350 میلیون تومان، کشاورزی و منابع طبیعی در شش مصوبه با اعتبار 9 میلیارد و170 میلیون تومان، مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری با شش مصوبه و اعتبار پنج میلیارد و 800 میلیون تومان، منابع آب با هفت مصوبه و اعتبار چهار میلیارد و 40 میلیون تومانی، آموزش با هفت مصوبه و اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 50 میلیون تومانی و تربیت بدنی با شش مصوبه و اعتبار 920 میلیون تومان مورد تصویب قرار گرفت.

این مسئول یادآور شد: فصلهای بهداشت و درمان با پنج مصوبه و اعتبار 450 میلیون تومانی، رفاه و تأمین اجتماعی با سه مصوبه و یک میلیارد تومان اعتبار، محیط زیست با یک مصوبه 300 میلیون تومان، امور عمومی با یک مصوبه 150میلیون تومانی، فرهنگ و هنر با 100 میلیون تومان به تصویب شورای توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: شهرستان دماوند با داشتن شرایط زیست محیطی ویژه و خاص خود چشم و چراغ محیط زیست استان تهران می باشد.

دماوند نیازمند اعتبارات کافی در بخش توسعه زیرساختهای زیست محیطی است

تمدن گفت: دماوند نیازمند اعتبارات کافی در بخش توسعه زیرساختهای زیست محیطی است تا این مهم در استان تهران حفظ شود.

وی مجموعه های زیست محیطی، مراتع، دریاچه ها، حیات وحش و ... را از ویژگیهای زیست محیطی منطقه دماوند عنوان کرد و ادامه داد: گرچه در تهران و دیگر شهرستانهای استان این مهم از بین رفته و یا بسیار کمرنگ دیده می شود ولی با اجرای تمهیدات لازم این مهم را در شهرستان دماوند حفظ کنیم.

استاندار تهران افزود: فصل محیط زیست در شهرستان دماوند با یک مصوبه و اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان به تصویب رسیده است که با مساعدت و همکاریهای مسئولان استانی و شهرستانی در این بخش، 70 میلیون تومان نیز برای احداث پایگاه حفاظت محیط زیست در دریاچه تار شهرستان به تصویب رسید.

کد مطلب 1495621

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