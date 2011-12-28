480 میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای توسعه شهرستان دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر دیروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و کمیته برنامه ریزی شهرستان دماوند که در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند برگزار شد، گفت: امروز با حضور در دو شهرستان فیروزکوه برای به تصویب رساندن 59 مصوبه با اعتباری بالغ بر 37 میلیارد تومان و دماوند با 52 مصوبه و اعتباری بالغ بر 48 میلیارد تومان در بخشهای عمرانی، گردشگری، خدماتی و اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبات مربوط به فصلهای مختلفی چون حمل و نقل، منابع طبیعی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، آب، آموزش، تربیت بدنی، بهداشت و درمان، تأمین رفاه اجتماعی، محیط زیست و فرهنگ و هنر است.

رئیس شورای تأمین استان تهران توجه بر سیاستهای کلی فصول مختلف شهری را یکی از امتیازات مهم در توسعه آن شهر عنوان و بیان کرد: توجه به تمامی فصول مصوبات منطقه می تواند در توسعه و رشد آن شهر به طور کلی مؤر باشد که در این جلسه با پیگیری مصوبات سفرهای اول، دوم و سوم ریاست جمهوری و هیئت دولت به شهرستان دماوند، پروژ های شهرستان اولویت بندی شد و چندین پروژه مصوب شده جدید نیز در راستای پیشنهادات بودجه سال 91 قرار گرفت و شهرستان نیز لازم است اهداف سال جدید را از امروز پیش بینی کند.

مصوبات حوزه های مختلف و اعتبارات آنها

وی افزود: در فصل حمل و نقل، هشت مصوبه با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 350 میلیون تومان، کشاورزی و منابع طبیعی در شش مصوبه با اعتبار 9 میلیارد و170 میلیون تومان، مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری با شش مصوبه و اعتبار پنج میلیارد و 800 میلیون تومان، منابع آب با هفت مصوبه و اعتبار چهار میلیارد و 40 میلیون تومانی، آموزش با هفت مصوبه و اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 50 میلیون تومانی و تربیت بدنی با شش مصوبه و اعتبار 920 میلیون تومان مورد تصویب قرار گرفت.

این مسئول یادآور شد: فصلهای بهداشت و درمان با پنج مصوبه و اعتبار 450 میلیون تومانی، رفاه و تأمین اجتماعی با سه مصوبه و یک میلیارد تومان اعتبار، محیط زیست با یک مصوبه 300 میلیون تومان، امور عمومی با یک مصوبه 150میلیون تومانی، فرهنگ و هنر با 100 میلیون تومان به تصویب شورای توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: شهرستان دماوند با داشتن شرایط زیست محیطی ویژه و خاص خود چشم و چراغ محیط زیست استان تهران می باشد.

دماوند نیازمند اعتبارات کافی در بخش توسعه زیرساختهای زیست محیطی است

تمدن گفت: دماوند نیازمند اعتبارات کافی در بخش توسعه زیرساختهای زیست محیطی است تا این مهم در استان تهران حفظ شود.

وی مجموعه های زیست محیطی، مراتع، دریاچه ها، حیات وحش و ... را از ویژگیهای زیست محیطی منطقه دماوند عنوان کرد و ادامه داد: گرچه در تهران و دیگر شهرستانهای استان این مهم از بین رفته و یا بسیار کمرنگ دیده می شود ولی با اجرای تمهیدات لازم این مهم را در شهرستان دماوند حفظ کنیم.

استاندار تهران افزود: فصل محیط زیست در شهرستان دماوند با یک مصوبه و اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان به تصویب رسیده است که با مساعدت و همکاریهای مسئولان استانی و شهرستانی در این بخش، 70 میلیون تومان نیز برای احداث پایگاه حفاظت محیط زیست در دریاچه تار شهرستان به تصویب رسید.