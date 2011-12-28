سیدنصرالله گنجعلی‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت این تیم پیش از دیدار با شاهین بوشهر در مرحله نیمه نهایی جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان برای این مسابقه بسیار آماده‌اند و امیدوارم با تلاش کادرفنی و نفرات تیم بتوانیم با شکست شاهین به دیدار فینال صعود کنیم.

وی هدف اصلی باشگاه مس کرمان را قهرمانی در جام حذفی و رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا خواند و اظهار داشت: بازیکنان ما انگیزه بالایی دارند و تیمی که می‌خواهد قهرمان شود، نباید به قدرت و توان حریف توجه کند.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در پاسخ به این پرسش که "به غیر از بازیکن کروات، بازیکن دیگری را جذب خواهید کرد؟"، افزود: در این چند روز تستی با حضور بازیکنان تیم‌های مس نوین، مس شهربابک و نفرات تیم‌های جوانان و امید باشگاه مس برگزار شد و بلاژویچ و اعضای کادرفنی عملکرد آنها را زیر نظر گرفتند که قطعا از بین آنها نفراتی به جمع بازیکنان اصلی تیم مس اضافه خواهند شد.

گنجعلی‌خانی در مورد آخرین وضعیت مهرداد پولادی تاکید کرد: پولادی تا پایان فصل با باشگاه مس کرمان قرارداد دارد و باشگاه خواهان آن است که این بازیکن به تعهد خود عمل کند. به همین دلیل بعید می‌دانم پولادی از تیم مس جدا شود.

وی با تاکید بر اینکه طبق قرارداد هیچکدام از بازیکنان مس حق مذاکره با باشگاهی را ندارند مگر اینکه این موضوع با مدیرعامل هماهنگ شود، تصریح کرد: اخلاق حرفه‌‎ای ایجاب می‌کند اگر باشگاه‌های دیگر بازیکنی را می‌خواهند که با باشگاه مس قرارداد دارد، به جای مذاکره با آن بازیکن با مدیرعامل باشگاه وارد مذاکره شوند. اگر مسئولان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس این مسئله را رعایت نکرده باشند، اقدام‌شان جای تاسف دارد.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در پایان در مورد اتفاقاتی که در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رخ داد، گفت: در این نشست قائم مقام باشگاه مس کرمان حضور داشت. در عین حال من به رای مجمع احترام گذاشته و اظهارنظر دیگر در این خصوص نمی‌کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال شاهین بوشهر و مس کرمان در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی ساعت 14:30 روز جمعه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار می‌شود.