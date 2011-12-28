به گزارش خبرنگار مهر، جاسم کرار، مهاجم عراقی تیم فوتبال استقلال بعدازظهر امروز چهارشنبه برای تعین تکلیف خود نشستی با مسئولان باشگاه استقلال داشت. در این نشست که با حضور منصور پورحیدری، حسین فرزامی، علی نظری جویباری و علی امیری و جاسم کرار و مدیربرنامه هایش برگزار شد، نتیجه خاصی حاصل نشد و تصمیم گیری درخصوص آینده این بازیکن در تیم استقلال به جلسه آتی با حضور علی فتح الله زاده موکول شد.

جاسم کرار پس از پایان این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من تمایل دارم در تیم شهرم نجف بازی کنم اما با این حال اگر شرایط بازگشتم به تیم استقلال فراهم شود، دوست دارم در این تیم بمانم و بازی کنم، چراکه استقلال تیمی بزرگ است و مشکل خاصی با بازیکنان این تیم ندارم.

وی از تمایل خود برای ادامه حضور در تیم استقلال یاد کرد و در پاسخ به این پرسش که "آیا با مجتبی جباری مشکل دارید؟"، گفت: تمام بازیکنان استقلال را دوست داشته و مشکلی با آنها ندارم. تلاش می‌کنم اگر در استقلال ماندنی شدم، از این به بعد با آرامش برای این تیم بازی کنم.

جاسم کرار در خصوص شایعه معاوضه‌اش با مهرداد پولادی گفت: من بازیکن استقلال هستم و تابع تصمیم و نظر مسئولان این باشگاه. قطعا هر تصمیمی که مسئولان این باشگاه برای من بگیرند، می‌پذیرم.

وی با تکذیب شایعه مذاکره‌اش با باشگاه پرسپولیس گفت: من تازه امروز به ایران بازگشته‌ام و هیچ مذاکره‌ای نه با باشگاه پرسپولیس و نه هیچ باشگاه ایرانی نداشته‌ام. این اخبار به هیچ عنوان درست نیست.

این مهاجم عراقی از علاقه خود به هواداران استقلال یاد کرد و گفت: استقلال و هوادارانش را دوست دارم و می‌خواهم همچنان برای این تیم بازی کنم.