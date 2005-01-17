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۲۸ دی ۱۳۸۳، ۲۱:۱۰

در پي دستور ابومازن براي توقف عمليات ضد اسراييلي تاكيد كرد ؛

حماس : توقف عمليات به سود دشمن صهيونيستي است

ابومازن رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين امروز دوشنبه از سرويس امنيتي اين تشكيلات خواست تا جلوي هرگونه عمليات خشونت آميز ضد اسراييلي را بگيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،وي همچنين به طور ضمني ازاعضاي گردانهاي شهداي الاقصي خواست به سرويس امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين بپيوندند.

يك مسئول امنيتي فلسطين دراين مورد گفت: ابومازن درنشستي با حضورشماري ازرهبران سرويس امنيتي تشكيلات خودگردان و احمد قريع نخست وزير، حكم بلعاوي وزير كشورازسرويس امنيتي خواست جلوي عمليات ضد اسراييلي را بگيرد.

اين نشست امروزبا هدف تدوين يك طرح امنيتي جديد جهت تامين امنيت حكومت و اجراي قانون برگزارشد.رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين ازكل سرويس امنيت مي خواهد تا جلوي هرگونه عمليات خشونت آميز عليه اسراييليها را بگيرد .

وي گفت : تحكيم و تثبيت پايه هاي نظام به معناي نبود هرگونه سلاح غيرقانوني و توقيف سلاح ازدست توده فلسطينيهاست .

ازسوي ديگر اين مسئول امنيتي اعلام كرد:سرويس امنيت ومقامات تشكيلات خودگردان فلسطين يك سلسله تماسهايي را با گردانهاي شهداي الاقصي به منظور حفظ وحدت ملي و اجراي قانون برقرار كرده است .

وي تاكيد كرد: تشكيلات خودگردان فلسطين ازتمام افراد تحت پيگردعضو گردانهاي شهداي الاقصي خواسته به سرويس امنيتي ملحق شوند تا آنها بتوانند درايجاد موسسات و نهادهاي دولتي نقش خود را ايفا كنند.

درواكنش به درخواست ابومازن جهت توقف عمليات مسلحانه عليه اسراييل، سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) امروزاعلام كرد: دعوت سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) به توقف عمليات مقاومت مسلحانه تنها به سود دشمن صهيونيستي است .

سامي ابوزهري سخنگوي جنبش حماس اظهار داشت:درحال حاضر هيچ چيزي تحت عنوان سازمان آزاديبخش فلسطين وجود ندارد و اين سازمان تعطيل شده است و برخي ازنام اين سازمان براي اعلام درخواستهايشان به دور از انتظارمردم فلسطين سوء استفاده مي كنند .

وي افزود:ما بايد دربرابراين گونه درخواستهاي مغرضانه بايستيم و بجاي چنين اظهاراتي كه تنها به سود دشمن صهيونيستي است، تمام تلاش خود را براي دفاع از ملت فلسطين كه درمعرض حملات وحشيانه و ددمنشانه صهيونيستها قرارگرفته است بكار ببنديم .

ابوزهري ياد آورشد: كساني كه با چنين اظهاراتي بهانه به دست دشمن صهيونيستي مي دهند متاسفانه اشغالگر ودشمنان مردم فلسطين هستند .

وي از ديداررهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين حماس با رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين در روز چهارشنبه آينده در غزه خبر داد.

کد مطلب 149563

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