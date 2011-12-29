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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

پژمان:

مرکز آموزشی کلانشهرهای جهان در مشهد راه اندازی می شود

مرکز آموزشی کلانشهرهای جهان در مشهد راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد از راه اندازی پنجمین مرکز آموزشی کلانشهرهای جهان در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پ‍‍ژمان در خصوص راه اندازی مرکز آموزشی مترو پلیس در مشهد گفت: این مرکز اولین مرکز متروپلیس در قاره آسیا و پنجمین مرکز در سطح جهان است که به زودی در مشهد راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: این مراکز به منظور ارائه آموزش های لازم به متخصصان کشورهای مختلف و آشنایی آنان با تجربیات موفق در سایر کشورها، راه اندازی می شود.

پ‍ژمان تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز تمامی کشورهای منطقه از آموزش های این مرکز بهره مند شده و زمینه حضور متخصصان تراز اول جهانی به منظور ارائه آموزش های لازم در این مرکز فراهم خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کلانشهرهای جهان تاکید کرد: این مرکز فرصت بسیار مناسبی برای استفاده دانشجویان و متخصصان ایرانی از آخرین یافته های جهانی و جدید ترین یافته های علمی در سطح جهانی خواهد بود.

کد مطلب 1495631

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