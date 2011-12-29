مرکز آموزشی کلانشهرهای جهان در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پ‍‍ژمان در خصوص راه اندازی مرکز آموزشی مترو پلیس در مشهد گفت: این مرکز اولین مرکز متروپلیس در قاره آسیا و پنجمین مرکز در سطح جهان است که به زودی در مشهد راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: این مراکز به منظور ارائه آموزش های لازم به متخصصان کشورهای مختلف و آشنایی آنان با تجربیات موفق در سایر کشورها، راه اندازی می شود.

پ‍ژمان تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز تمامی کشورهای منطقه از آموزش های این مرکز بهره مند شده و زمینه حضور متخصصان تراز اول جهانی به منظور ارائه آموزش های لازم در این مرکز فراهم خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کلانشهرهای جهان تاکید کرد: این مرکز فرصت بسیار مناسبی برای استفاده دانشجویان و متخصصان ایرانی از آخرین یافته های جهانی و جدید ترین یافته های علمی در سطح جهانی خواهد بود.