جذب 10 میلیارد تومان از سال 89 تا امروز در روند اقتصادی سازی اختراعات

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه، عصر چهارشنبه در افتتاحیه هشتمین جشنواره منطقه ای اختراعات کویر که با حضور فلاح زاده استاندار یزد، دکتر زارع رییس بنیاد ملی نخبگان استان یزد و جمعی از مسئولین و شرکت کنندگان در این جشنواره برگزار شد اظهار داشت: به گفته مقام معظم رهبری "زبان فارسی باید روزی زبان علمی دنیا شود" و این یعنی رسیدن به جایی که کشور ما مرجع علمی سایر کشورها شود و دیگران برای اطلاع از نظریه های علمی دانشمندان جوان ما محبور باشند زبان فارسی را یاد بگیرند.

وی افزود: در قرون دوم، سوم و ششم هجری، ایران قطب تولید علم و نظریه ها در تمام عرصه ها بود و شروع رنسانس در اروپا با ترجمه و برگرداندن کتب و نظریه ها به زبان لاتین بوده است.

سلطانخواه گفت: امروز استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر در دنیا بسیار مورد توجه است.

وی ادامه داد: مردم از قدیم با بادگیرها از هوای خنک بهره می بردند و یا از قنات ها استفاده می کردند که ما می توانیم با بهره گیری از این پیشینه تاریخی و تمدن کهن، این میراث را دوباره احیا کنیم.

رییس بنیاد ملی نخبگان کشور در ادامه بیان داشت: برای طی این مسیر ابزار لازم را نیز داریم و آن هوش سرشار و خلاق است و وظیفه ما سرمایه گذاران و برنامه ریزان است که این هوش و خلاقیت را هدایت و حمایت کنیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: یکی از کارهای بنیاد ملی نخبگان، ساماندهی اختراعات بوده است که در سال 90 توانسته 8 جشنواره استانی کند و این علاوه بر جشنواره های ملی است که در دهه فجر انجام می شود.

وی ادامه داد: اختراعات در اداره ثبت از نظر علمی هم مورد بررسی قرار می گیرد.

سلطان خواه از جذب بیش از 10 میلیارد تومان پس از جشنواره ها در زمینه خرید و یا اشتراک در سرمایه گذاری اختراعات از سال 89 تا به امروز خبر داد و عنوان کرد: باید بتوانیم سرمایه گذاری مشترک در اقتصادی سازی اختراعات را هرچه بیشتر به وجود بیاوریم و روی اختراعات قیمت گذاری کنیم تا سرمایه گذار بتواند آن را خریداری کند و یا مشترک شود.

وی افزود: هر جشنواره یک شروع است و بخشی از فرایند ادامه داری است که جوانان بتوانند خود را برای جشنواره خوارزمی، شیخ بهایی و جشنواره علم تا عمل آماده کنند.

رییس بنیاد ملی نخبگان کشور در پایان هدف از برگزاری این جشنواره ها را هدفگذاری و برنامه ریزی بلند مدتی عنوان کرد که از طرف رهبری برای مسئولین ترسیم شده است.

استاندار یزد نیز در هشتمین جشنواره منطقه ای اختراعات کویر اظهار داشت: گذشته تمدن بشری را نمی توانیم منفک کنیم؛ تاریخ یعنی همه حوادث و اتفاقات گذشته ما، اختراعات گذشته تا کنون.

محمدرضا فلاح زاده افزود: ایرانیان خوشفکر، هوشمند و ایده پرداز هستند و وظیفه ماست که آن ایده ها را شکار کنیم و مورد حمایت قرار دهیم.

معاون بنیاد ملی نخبگان کشور نیز در این همایش گفت: سال 90 سال خوبی بود؛ 2489 طرح داشتیم که 1114 طرح مشمول قرار گرفتن در فرایند داوری بود که رقم نسبتا خوبی است.

دکتر حسینی افزود: یکی از کارهای ما این است که سطح اختراعات را از 3 به 2 و 1 ارتقا دهیم و هرچه بیشتر به سوی اقتصادی کردن اختراعات حرکت تا بتوانیم از آنها در عرصه رشد و پیشرفت صنعت و تجارت کشور استفاده کنیم.

رییس بنیاد نخبگان استان یزد نیز در این مراسم به ارائه گزارش عملکرد این جشنواره پرداخت و اظهار داشت: جشنواره منطقه ای اختراعات کویر به میزبانی یزد و با شرکت 4 استان برگزار می شود و در جهت اقتصادی سازی ایده ها 14 کارگروه شکل گرفته است.

دکتر زارع افزود: 27 مهر تا 27 آذر فراخوان انجام شد و 419 در دبیرخانه ثبت شد و نهایتا 176 اختراع از فیلتر داوری گذشت که در مورد آنها ارزیابی می شود.

در پایان این مراسم نیز با حضور مسئولین کشوری و استانی تمبر یادبود جشنواره رونمایی شد.