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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۵۷

قربانی اعلام کرد:

40 گواهینامه قرآنی نورالهدی در مازندران صادر شد

40 گواهینامه قرآنی نورالهدی در مازندران صادر شد

بابل - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن اداره‌ کل تبلیغات اسلامی مازندران از صدور 40 گواهینامه طرح قرآنی نورالهدی چهار در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قربانی گفت: طرح قرآنی نورالهدای چهار در دفاتر تبلغات اسلامی شهر‌های مازندران برگزار شد.

وی با اشاره به حضور 700 نفر از فعالان قرآنی در این طرح، افزود: طرح نورالهدی  چهار در دو رشته تفسیر 12 جز و تفسیر جز‌های 12، 13 و 14 قرآن کریم برگزار شد.

قربانی تصریح کرد: در این طرح عباس ربیعی، جواد رستمی مقدم، فاطمه اسفندیاری کلایی، فاطمه لائینی و نسا پاکدامن در رشته تفسیر 12 جز و  شهره کوزه‌گر و زینب صابرین در رشته تفسیر جزءهای 12، 13 و 14 قرآن کریم به عنوان نفرات برتر در این طرح برگزیده شدند.

مسئول دارالقرآن اداره‌ کل تبلیغات اسلامی مازندران، افزود: در سالجاری در طرح نورالهدای چهار برای 40 نفر از شرکت کنندگان گواهینامه صادر می‌شود.

وی افزود: در طرح نورالهدی سه که سال گذشته برگزار شد، 45 نفر موفق به کسب گواهینامه شدند.

کد مطلب 1495638

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