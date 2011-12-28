40 گواهینامه قرآنی نورالهدی در مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قربانی گفت: طرح قرآنی نورالهدای چهار در دفاتر تبلغات اسلامی شهر‌های مازندران برگزار شد.

وی با اشاره به حضور 700 نفر از فعالان قرآنی در این طرح، افزود: طرح نورالهدی چهار در دو رشته تفسیر 12 جز و تفسیر جز‌های 12، 13 و 14 قرآن کریم برگزار شد.

قربانی تصریح کرد: در این طرح عباس ربیعی، جواد رستمی مقدم، فاطمه اسفندیاری کلایی، فاطمه لائینی و نسا پاکدامن در رشته تفسیر 12 جز و شهره کوزه‌گر و زینب صابرین در رشته تفسیر جزءهای 12، 13 و 14 قرآن کریم به عنوان نفرات برتر در این طرح برگزیده شدند.

مسئول دارالقرآن اداره‌ کل تبلیغات اسلامی مازندران، افزود: در سالجاری در طرح نورالهدای چهار برای 40 نفر از شرکت کنندگان گواهینامه صادر می‌شود.

وی افزود: در طرح نورالهدی سه که سال گذشته برگزار شد، 45 نفر موفق به کسب گواهینامه شدند.