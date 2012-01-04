آمریکا رهبران طالبان را از گوانتانامو آزاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، مقامات افغان گشایش دفتر سیاسی طالبان را حرکتی مهم به سوی پایان دادن به جنگ ۱۰ ساله در افغانستان از طریق مذاکرات دانسته‌ اند و در همین رابطه قرار است چند نفر از رهبران طالبان از جمله خیرالله خیرخواه، وزیر کشور سابق طالبان، و نورالله نوری، از فرمانداران سابق، آزاد شوند.

طالبان همچنین خواستار آزادی ملا فضل آخوند، فرمانده سابق ارتش طالبان، شده و واشنگتن احتمالا وی را به قطر تحویل می دهد.



به نوشته گاردین، طالبان فقط یک سرباز آمریکایی، گروهبان بو برگدال، را از سال ۲۰۰۹ در اسارت دارد، ولی مشخص نیست که وی قرار است آزاد شود یا خیر.



ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ای‌میلی در این باره اعلام کرد: ما در کنار حضور قوی خود در افغانستان، آماده باز کردن دفتر سیاسی در خارج از کشور هستیم. در این ایمیل همچنین گفته شده که طالبان با حکومت قطر و دیگر جناحهای دخیل در این باره به توافق رسیده است.

در اعلامیه طالبان، درباره این که چه زمانی این دفتر گشایش خواهد یافت چیزی گفته نشده است. اعلامیه همچنان از علاقه مندی طالبان به مذاکره با حکومت افغانستان چیزی نگفته است.



گروه طالبان در سال‌های اول دهه ۱۹۹۰ فعالیت خود را در نواحی جنوبی افغانستان آغاز کرد. پس از چندین سال جنگ با سایر گروه های مجاهدین افغان که در دهه ۱۹۹۰ قدرت را در دست داشتند، طالبان قبل از سرنگونی بخش اعظم خاک افغانستان را در کنترل خود داشت. طالبان و گروه‌های متحد آن طی سالهای اخیر علیه دولت مرکزی افغانستان و نیروهای بین المللی حامی این حکومت جنگیده ‌اند.



در بخشی از بیانیه طالبان گفته شده است: امارات اسلامی افغانستان (گروه طالبان) همواره اعلام کرده است که اشغال خاک کشور باید پایان یابد و افغانها باید بتوانند حکومت اسلامی خود را تشکیل دهند، حکومتی که به هیچ کس آسیب نخواهد رساند.