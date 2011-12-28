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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۱۸

رضایی:

نهم دی یک جریان مهم در تاریخ ایران است

نهم دی یک جریان مهم در تاریخ ایران است

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: نهم دی یک جریان بصیرت ساز و مهم در تاریخ کشور ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: نهم دی ماه درتاریخ ایران یک اتفاق ساده نبود بلکه باید به آن به عنوان یک جریان سازنده نگاه کرد و آن را از ابعاد مختلفی مورد برسی قرار داد.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس بیان کرد: راهپیمایی مردم بیدار ایران درنهم دی ماه به این دلیل بود که عده ای به ارزشها آنان توهین کرده بودند و این موضوع باعث خشم و اعتراض انها شده بود.

وی با اشاره به ریشه دار بودن فتنه در ایران توسط دشمنان اظهار کرد: با یک نگاه به تاریخ ایران میتوان گفت که ریشه فتنه در ایران به قبل از پیروزی انقلاب باز میگردد،آن زمان که گروهکهای  بسیاری به بهانه های مختلفی فعالیت داشتند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح برنامه های ویژه نهم دی بیان کرد: به مناسبت ایام نهم دی در استان فارس برنامه هایی از قبیل برگزاری نمایشگاه ها و ایستگاه های بصیرت درسطح شهر، نواختن زنگ بصیرت در مدارس و برسی و نشست بصیرت توسط جریانهای دانشگاهی اشاره کرد.

کد مطلب 1495642

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