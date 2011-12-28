سرنوشت انتخابات نهم را کارگران و کارفرمایان تعیین خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله جعفری در نشست خبری اظهار داشت: از یکسال پیش با شور و مشورت لیستی ترتیب داده ایم که به زودی با شروع ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، اسامی این عده به اطلاع عموم خواهد رسید.

جعفری افزود: تمامی سعی جامعه اسلامی بر این بوده تا با دقت فراوان افرادی ولایتمدار، کاردان، جسور و با سلامت فکری را به عرصه انتخابات و راهیابی به مجلس معرفی کند.

وی با بیان اینکه در سال 90 قوی ترین نمایندگان را به مجلس خواهیم فرستاد، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد از کارگر به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده شود.

جعفری افزود: تشکل های کارگری به اصل انتخابات توجه می کنند و تمام سعی خود را برای حضور فعال و حداکثری مردم و کارفرمایان بکار خواهیم بست تا با وحدت و بصیرت این انتخابات را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به اینکه گزینه های مطرح در جامعه کارگری برای شرکت در انتخابات مجلس در حال بررسی است و پس از ثبت نام، لیست 19 نفره انتخاباتی جامعه اسلامی کارگری استان ارائه خواهد شد.

وی افزود: ما معتقدیم که جامعه کارگری ظرفیت و توانمندی حضور در قوه مقننه را دارد و می تواند در این عرصه نیز مثمر ثمر واقع شود.

دبیر جامعه اسلامی کارگران آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد با حضور پر رنگ و پرشور مردم به خصوص قشر کارگر درانتخابات، تنور انتخابات گرم تر شده و این حضور جواب دندان شکنی به دشمنان انقلاب اسلامی باشد.

به گفته وی ارائه خدمات به خانواده کارگران که هر خانواده یک وکیل، رسیدگی به بحث ازدواج آسان، هماهنگی با ستاد دیه جهت توجه به این مبحث مهم در ارتباط با کارگران و طرح آوای رحمت از اهم خدماتی ارائه شده بود جامعه اسلامی کارگران استان است.

در ادامه این جلسه رئیس هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران آذربایجان شرقی با اشاره به رتبه نخست استان از لحاظ سواد کارگران گفت: میانگین تحصیلات کارگران آذربایجان شرقی فوق دیپلم است.

بیت اله حسینی زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه اکنون جایگاه نخست کارگران ،افزایش سطح تحصیلات کارگران از اولویت های جامعه کارگری است.

وی افزود: این کارگران هستند که به علم روز دستیابی پیدا کرده اند و باید جایگاه آنان حفظ شد.

رئیس هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران آذربایجان شرقی با تاکید بر وظیفه فرهنگی این نهاد تصریح کرد: با انجام چنین برنامه هایی در تلاشیم وظیفه فرهنگی خود را تحقق بخشیم.