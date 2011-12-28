کتابهای کاغذی در آستانه نابودی/ تبلتها جای کتابها را می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مطالعه ای جدید نشان می دهد رواج استفاده از تلفنهای هوشمند و کتابخوانهای الکترویکی باعث شده که کتابهای کاغذی و چاپی در مدارس به تدریج به ورطه نابودی کشیده شوند.

در این مطالعه اعلام شده که تکنولوژی در حال تغییر دادن شیوه انتقال آموزش است زیرا کودکان می توانند با استفاده از تکنولوژی در هر جا، هر زمان و هر موقعیتی درسها را بیاموزند.

به گفته "لوئیس رابینسون" رئیس انجمن مدارس دخترانه، کودکان بیشتر تحت تاثیر جادوی تبلتهایی مانند آی-پد قرار می گیرند تا خواندن یک کتاب. این نتایج پس از مشاهده افزایش قابل توجه و 6 برابر شدن تعداد دانلود کتابهای الکترونیک طی 12 ماه گذشته اعلام شده اند.

بر اساس گزارش تلگراف، با این همه هنوز باید به کودکان آموزش داده شود تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از میان یک کتاب یا کتابخانه بیابند.