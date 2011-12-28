گنجینه اسناد مشاهیر استان قم و کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتمین روز از هفته ثبت احوال، گنجینه اسناد مشاهیر استانی و ملی با حضور حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور، استاندار قم و حجت الاسلام سید محمود مرعشی نجفی فرزند ارشد آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اداره ثبت احوال شهرستان قم افتتاح شد.



بر اساس این گزارش، گنجینه اسناد مشاهیر استانی و ملی شامل افراد برجسته‌ای از مشاهیر، بزرگان، مراجع، علما و سرداران شهید است، همچنین در این مراسم از اسناد هویتی و سجلی آیت الله العظمی مرعشی نجفی و دو تن از سرداران شهید استان قم به نام‌های شهید اسماعیل صادقی و شهید محمود احمدی تبار رونمایی شد.



همچنین آغاز به کار فرهنگ نام و نام گزینی از طریق سامانه پیام کوتاه تلفن همراه با آرشیو شش هزار اسم از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.



بر اساس این گزارش، دسترسی به این فرهنگ نام علاوه بر سی دی، به راحتی از طریق تلفن همراه انجام خواهد شد.



آگاهی از معنی اسم از طریق پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۱۱۶۸



طریقه استفاده از این سامانه به این شکل خواهد بود که با ارسال نام مورد نظر به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۱۶۸ هر شخصی در هر نقطه از کشور و حتی در روستا‌ها می‌تواند از معنی نامی که به این شماره فرستاده است، مطلع شود، همچنین برای آگاهی از اعلام این نام، می‌تواند به بخش فرهنگ نام سایت ثبت احوال قم مراجعه کند.