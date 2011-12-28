  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

در اثر سیل تایلند ؛

شرکت هوندا بیش از یکهزار خودروی تولیدی خود را معدوم می کند

شرکت هوندا بیش از یکهزار خودروی تولیدی خود را معدوم می کند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: شرکت خودرو سازی هوندا اعلام کرد تعداد یک هزار و 55 خودروی تولیدی این شرکت در تایلند را پس از آسیب دیدگی بر اثر سیل معدوم خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی تایلند (تنا)، کارشناسان شرکت هوندا پس از تخلیه گل و لای در این خودرو ها، بدنه آنها را با استفاده دستگاههای پرس به صورت یک مکعب فلزی  فشرده برای بازیافت تبدیل می کنند.

بر اساس این گزارش، مسئولین شرکت هوندا به منظور اطمینان مشتریان از عدم فروش مجدد این خودرو ها و لوازم آن شماره شناسایی تمام این خودرو ها را در تارنمای خود اعلام خواهند کرد. 

پیش بینی می شود تبدیل خودرو های گرفتار شده در سیل تایلند به مواد قابل بازیافت به یک ماه زمان نیاز داشته باشد.

کد مطلب 1495648

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها