شرکت هوندا بیش از یکهزار خودروی تولیدی خود را معدوم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی تایلند (تنا)، کارشناسان شرکت هوندا پس از تخلیه گل و لای در این خودرو ها، بدنه آنها را با استفاده دستگاههای پرس به صورت یک مکعب فلزی فشرده برای بازیافت تبدیل می کنند.

بر اساس این گزارش، مسئولین شرکت هوندا به منظور اطمینان مشتریان از عدم فروش مجدد این خودرو ها و لوازم آن شماره شناسایی تمام این خودرو ها را در تارنمای خود اعلام خواهند کرد.

پیش بینی می شود تبدیل خودرو های گرفتار شده در سیل تایلند به مواد قابل بازیافت به یک ماه زمان نیاز داشته باشد.