به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ، رزین و پوشش‌های صنعتی صبح امروز با حضور معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه که از امروز(هفتم دیماه) تا دهم دیماه به کار خود ادامه خواهد داد، از ساعت 9 صبح تا 4 عصر آماده پذیرش بازدیدکنندگان است.

شهنام سپاسدار، مجری برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ، رزین و پوشش‌های صنعتی در جمع خبرنگاران گفت: در این نمایشگاه 216 شرکت داخلی و خارجی اعم از 32 شرکت داخلی و 184 شرکت خارجی آخرین دستاوردهای خود را عرضه خواهند کرد.

وی افزود: در این نمایشگاه 184 شرکت داخلی و 32 شرکت خارجی از 26 کشور آمریکا، آلمان، فرانسه، هند، یونان، ایتالیا، روسیه، چین، ترکیه و تایوان حضور دارند. این درحالی است که علیرغم تحریم‌های بین‌المللی، حضور نمایندگان شرکت‌های خارجی نسبت به سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است.

به گفته سپاسدار، در این نمایشگاه برای اولین بار، چندین نمونه از رنگ‌های ضد آب، مقاوم و با فناوری نانو عرضه می‌شود.