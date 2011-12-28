به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه هجدهمین دوره جشنواره کتاب فصل با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزارت ارشاد و دکتر کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در حال برگزاری است و مهم ترین بخش مراسم به معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف اختصاص یافته است.

اسامی برگزیده‌‌ها و تقدیری‌های هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل بدین شرح است:

برگزیدگان



۱. فلسفه (فلسفه غرب)



فلسفه و آینه طبیعت، تالیف ریچارد رورتی، ترجمه مرتضی نوری، تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۰.

۲. دین



الف) کلیات اسلام

ـ ریاض الجنه، میرزامحمدحسن حسینی زنوزی، تصحیح: علی رفیعی، قم: کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۹۰.

ب) علوم قرآنی

ـ جریان‌شناسی تفاسیر فقهی، گروه مولفان، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۰.

ج) حدیث

ـ ترجه اصول کافی، تالیف محمدبن یعقوب کلینی رازی، ترجمه و تصحیح و توضیح: حسین استادولی، تهران: انتشارات دار الثقلین، ۱۳۹۰.

د) کلام

ـ سلسله موضوعات الغدیر، تالیف علامه امینی، ترجمه، تحقیق و تدوین: محمدحسن شفیعی شاهرودی، قم: موسسه میراث نبوت، ۱۳۹۰.

۳. علوم اجتماعی (علوم نظامی)

تروریسم سایبری، تالیف بتول پاکزاد، تهران: دفتر گسترش تولید علم معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۰.

۴. علوم کاربردی (پزشکی)



ـ راهنمای منابع اطلاعات دارویی، تالیف خیرالله غلامی، محمدرضا جوادی و میثم اسماعیلی، تهران: انتشارات کتاب مرو، ۱۳۹۰.

۵. هنر



الف) عکاسی

ـ عکاسی: درآمدی انتقادی، ویراسته لیز ولز، ترجمه سولماز ختایی‌لر، ویدا قدسی راثی، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: انتشارات می‌نوی خرد، ۱۳۹۰.

ب) معماری

ـ اقلیم، معماری و تهویه مطبوع، تالیف محمدرضا سلطان‌دوست، تهران: یزدا، ۱۳۹۰.

ج) نمایشنامه

ـ یک تکه نان، نوشته محمدرضا گوهری، تهران: انتشارات کتاب نیستان، ۱۳۹۰.

۶. کودک و نوجوان



الف) داستان تالیفی

ـ گردان قاطرچی‌ها، نوشته داوود امیریان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰.

ب) علوم و فنون

ـ دنیای نو در ابعاد نانو، تالیف نگار‌زاده ختمی‌مآب و رضا ایجادی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰.

شایسته تقدیر



۱. فلسفه (فلسفه اسلامی)

ـ تاریخچه و مفهوم حق، سیدمحمود نبویان، قم: موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۰.

۲. دین



الف) حدیث

ـ روش‌شناسی نقد احادیث، تالیف علی نصیری، قم: انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۰.

ب) کلام

تالیف

ـ الامام المهدی از منظر اهل سنت، تالیف تاج محمد جمشید زهی، تهران: انتشارات آشنایی، ۱۳۹۰.

۳. علوم اجتماعی



الف) علوم اجتماعی

ـ ارتباطات و سلطه فرهنگی، تالیف هربرت شیلر، ترجمه کاظم معتمدنژاد، با همکاری رویا پوروکیل و شراره امیرخلیلی، تهران: نشر علم، ۱۳۹۰.

ب) علوم سیاسی

ـ روحانیت و سیاست: مسایل و پیامد‌ها، عبدالوهاب فراتی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰.

ج) اقتصاد

ـ طرح تحول نظام بانکی، تالیف سیدعباس موسویان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰.

د) حقوق

ـ کودک‌آزاری: از علت‌شناسی تا پاسخ‌دهی، تالیف امیر ایروانیان، مهدی سیدزاده ثانی، متولی‌زاده نایینی، بهروز جوانمرد و محسن مالجو، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۰.

۴. زبان (گویش‌های محلی)



ـ گنجینه گویش‌شناسی فارس، عبدالنبی سلامی، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۰.

۵. علوم خالص



الف) ریاضی

ـ ترجمه کتاب النجاره، ابوالوفا محمدبن محمد بوزجانی، تحقیق و تصحیح و همراه با ترجمه متن اثر به فرانسه: جعفر آقایانی چاوشی، مقدمه: برنارد ویتراک، مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

ب) زیست‌شناسی

ـ زیست‌شناسی: مبانی فیزیولوژی جانوری، تالیف کریستوفر د. مویز و پاتریشیا م. شولت، ترجمه آمنه رضایوف، آمنه زارع چاهوکی، زهرا شیرازی زند و سیدپیمان مقدسی، تهران: انتشارات فاطمی، ۱۳۹۰.

۶. علوم کاربردی



الف) پزشکی

ـ غربالگری در بیماری‌های زنان و مامایی، تالیف ویلد اسکات، وینر و پیترس، ترجمه تهمینه دادخواه تهرانی، فرزانه طاهری و بهار مرشد بهبهانی، قم: انتشارات فانوس اندیشه، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قم، ۱۳۹۰.

ب) دامپزشکی

ـ راهنمای جامع و کاربردی پرورش زنبور عسل، ترجمه و تالیف محمد اقبالی، تهران: انتشارات مرز دانش، ۱۳۹۰.

۷. ادبیات



الف) شعر معاصر

ـ تو سیب و گندم... تو خود حوا، سروده محمد مرادی، تهران: انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۰.

ب) نثر معاصر

ـ زنی در جزیره‌ای گمنام، نوشته زهرا زواریان، تهران: انتشارات قدیانی، ۱۳۹۰.

ج) نقد ادبی

ـ درآمدی بر بینامتنیت، تالیف بهمن نامور مطلق، تهران: نشر سخن، ۱۳۹۰.

د) ادبیات عربی

ـ آفرینش‌های ادبی در گفتار نبوی، تالیف سیدرضی، ترجمه سیدمحمدمهدی جعفری، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۹۰.

۸. تاریخ و جغرافیا (تاریخ)

ـ قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری، تالیف بئاتریس هوربزمنز، ترجمه جواد عباسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۰.