به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه هجدهمین دوره جشنواره کتاب فصل با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزارت ارشاد و دکتر کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در حال برگزاری است و مهم ترین بخش مراسم به معرفی برگزیدگان در بخشهای مختلف اختصاص یافته است.
اسامی برگزیدهها و تقدیریهای هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل بدین شرح است:
برگزیدگان
۱. فلسفه (فلسفه غرب)
فلسفه و آینه طبیعت، تالیف ریچارد رورتی، ترجمه مرتضی نوری، تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۰.
۲. دین
الف) کلیات اسلام
ـ ریاض الجنه، میرزامحمدحسن حسینی زنوزی، تصحیح: علی رفیعی، قم: کتابخانه بزرگ حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۹۰.
ب) علوم قرآنی
ـ جریانشناسی تفاسیر فقهی، گروه مولفان، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۰.
ـ جریانشناسی تفاسیر فقهی، گروه مولفان، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۰.
ج) حدیث
ـ ترجه اصول کافی، تالیف محمدبن یعقوب کلینی رازی، ترجمه و تصحیح و توضیح: حسین استادولی، تهران: انتشارات دار الثقلین، ۱۳۹۰.
ـ ترجه اصول کافی، تالیف محمدبن یعقوب کلینی رازی، ترجمه و تصحیح و توضیح: حسین استادولی، تهران: انتشارات دار الثقلین، ۱۳۹۰.
د) کلام
ـ سلسله موضوعات الغدیر، تالیف علامه امینی، ترجمه، تحقیق و تدوین: محمدحسن شفیعی شاهرودی، قم: موسسه میراث نبوت، ۱۳۹۰.
ـ سلسله موضوعات الغدیر، تالیف علامه امینی، ترجمه، تحقیق و تدوین: محمدحسن شفیعی شاهرودی، قم: موسسه میراث نبوت، ۱۳۹۰.
۳. علوم اجتماعی (علوم نظامی)
تروریسم سایبری، تالیف بتول پاکزاد، تهران: دفتر گسترش تولید علم معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۰.
۴. علوم کاربردی (پزشکی)
ـ راهنمای منابع اطلاعات دارویی، تالیف خیرالله غلامی، محمدرضا جوادی و میثم اسماعیلی، تهران: انتشارات کتاب مرو، ۱۳۹۰.
۵. هنر
الف) عکاسی
ـ عکاسی: درآمدی انتقادی، ویراسته لیز ولز، ترجمه سولماز ختاییلر، ویدا قدسی راثی، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: انتشارات مینوی خرد، ۱۳۹۰.
ب) معماری
ـ اقلیم، معماری و تهویه مطبوع، تالیف محمدرضا سلطاندوست، تهران: یزدا، ۱۳۹۰.
ـ اقلیم، معماری و تهویه مطبوع، تالیف محمدرضا سلطاندوست، تهران: یزدا، ۱۳۹۰.
ج) نمایشنامه
ـ یک تکه نان، نوشته محمدرضا گوهری، تهران: انتشارات کتاب نیستان، ۱۳۹۰.
ـ یک تکه نان، نوشته محمدرضا گوهری، تهران: انتشارات کتاب نیستان، ۱۳۹۰.
۶. کودک و نوجوان
الف) داستان تالیفی
ـ گردان قاطرچیها، نوشته داوود امیریان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰.
ب) علوم و فنون
ـ دنیای نو در ابعاد نانو، تالیف نگارزاده ختمیمآب و رضا ایجادی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰.
ـ دنیای نو در ابعاد نانو، تالیف نگارزاده ختمیمآب و رضا ایجادی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰.
شایسته تقدیر
۱. فلسفه (فلسفه اسلامی)
ـ تاریخچه و مفهوم حق، سیدمحمود نبویان، قم: موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۰.
۲. دین
الف) حدیث
ـ روششناسی نقد احادیث، تالیف علی نصیری، قم: انتشارات وحی و خرد، ۱۳۹۰.
ب) کلام
تالیف
ـ الامام المهدی از منظر اهل سنت، تالیف تاج محمد جمشید زهی، تهران: انتشارات آشنایی، ۱۳۹۰.
تالیف
ـ الامام المهدی از منظر اهل سنت، تالیف تاج محمد جمشید زهی، تهران: انتشارات آشنایی، ۱۳۹۰.
۳. علوم اجتماعی
الف) علوم اجتماعی
ـ ارتباطات و سلطه فرهنگی، تالیف هربرت شیلر، ترجمه کاظم معتمدنژاد، با همکاری رویا پوروکیل و شراره امیرخلیلی، تهران: نشر علم، ۱۳۹۰.
ب) علوم سیاسی
ـ روحانیت و سیاست: مسایل و پیامدها، عبدالوهاب فراتی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰.
ـ روحانیت و سیاست: مسایل و پیامدها، عبدالوهاب فراتی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰.
ج) اقتصاد
ـ طرح تحول نظام بانکی، تالیف سیدعباس موسویان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰.
ـ طرح تحول نظام بانکی، تالیف سیدعباس موسویان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰.
د) حقوق
ـ کودکآزاری: از علتشناسی تا پاسخدهی، تالیف امیر ایروانیان، مهدی سیدزاده ثانی، متولیزاده نایینی، بهروز جوانمرد و محسن مالجو، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۰.
ـ کودکآزاری: از علتشناسی تا پاسخدهی، تالیف امیر ایروانیان، مهدی سیدزاده ثانی، متولیزاده نایینی، بهروز جوانمرد و محسن مالجو، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۰.
۴. زبان (گویشهای محلی)
ـ گنجینه گویششناسی فارس، عبدالنبی سلامی، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۰.
۵. علوم خالص
الف) ریاضی
ـ ترجمه کتاب النجاره، ابوالوفا محمدبن محمد بوزجانی، تحقیق و تصحیح و همراه با ترجمه متن اثر به فرانسه: جعفر آقایانی چاوشی، مقدمه: برنارد ویتراک، مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
ب) زیستشناسی
ـ زیستشناسی: مبانی فیزیولوژی جانوری، تالیف کریستوفر د. مویز و پاتریشیا م. شولت، ترجمه آمنه رضایوف، آمنه زارع چاهوکی، زهرا شیرازی زند و سیدپیمان مقدسی، تهران: انتشارات فاطمی، ۱۳۹۰.
ـ زیستشناسی: مبانی فیزیولوژی جانوری، تالیف کریستوفر د. مویز و پاتریشیا م. شولت، ترجمه آمنه رضایوف، آمنه زارع چاهوکی، زهرا شیرازی زند و سیدپیمان مقدسی، تهران: انتشارات فاطمی، ۱۳۹۰.
۶. علوم کاربردی
الف) پزشکی
ـ غربالگری در بیماریهای زنان و مامایی، تالیف ویلد اسکات، وینر و پیترس، ترجمه تهمینه دادخواه تهرانی، فرزانه طاهری و بهار مرشد بهبهانی، قم: انتشارات فانوس اندیشه، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قم، ۱۳۹۰.
ب) دامپزشکی
ـ راهنمای جامع و کاربردی پرورش زنبور عسل، ترجمه و تالیف محمد اقبالی، تهران: انتشارات مرز دانش، ۱۳۹۰.
ـ راهنمای جامع و کاربردی پرورش زنبور عسل، ترجمه و تالیف محمد اقبالی، تهران: انتشارات مرز دانش، ۱۳۹۰.
۷. ادبیات
الف) شعر معاصر
ـ تو سیب و گندم... تو خود حوا، سروده محمد مرادی، تهران: انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۰.
ب) نثر معاصر
ـ زنی در جزیرهای گمنام، نوشته زهرا زواریان، تهران: انتشارات قدیانی، ۱۳۹۰.
ـ زنی در جزیرهای گمنام، نوشته زهرا زواریان، تهران: انتشارات قدیانی، ۱۳۹۰.
ج) نقد ادبی
ـ درآمدی بر بینامتنیت، تالیف بهمن نامور مطلق، تهران: نشر سخن، ۱۳۹۰.
ـ درآمدی بر بینامتنیت، تالیف بهمن نامور مطلق، تهران: نشر سخن، ۱۳۹۰.
د) ادبیات عربی
ـ آفرینشهای ادبی در گفتار نبوی، تالیف سیدرضی، ترجمه سیدمحمدمهدی جعفری، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۹۰.
ـ آفرینشهای ادبی در گفتار نبوی، تالیف سیدرضی، ترجمه سیدمحمدمهدی جعفری، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۹۰.
۸. تاریخ و جغرافیا (تاریخ)
ـ قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری، تالیف بئاتریس هوربزمنز، ترجمه جواد عباسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۰.
ـ قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری، تالیف بئاتریس هوربزمنز، ترجمه جواد عباسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۰.
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