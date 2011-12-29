تسهیلات تکمیل پروژه کنارگذر شمالی مشهد ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه جهاد اقتصادی استان بر رصد عملکرد تمامی دستگاه ها در تحقق شعار جهاد اقتصادی تاکید کرد و افزود: تمام دستگاه ها نه تنها بایستی رتبه برتر استان در شاخص های گوناگون کشوری را حفظ کنند بلکه باید به منظور ارتقاء این شاخص ها اهتمام ورزند.

وی گفت: متاسفانه بانک های استان علی رغم گذشت 9 ماه از ابتدای سال، هنوز وارد چرخه جهاد اقتصادی نشده اند.

صلاحی با تاکید بر تسریع روند خصوصی سازی از سوی دستگاه های اجرایی استان افزود: اعطای تسهیلات و امتیازات بیشتر زمینه ساز ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت در امور است.

وی بیان کرد: صرف انجام وظایف روزمره دستگاه ها قدری سریعتر از گذشته، به معنای جهاد نیست بلکه تلاش برای برون سپاری و همت مضاعف برای رشد سرمایه گذاری معنای حقیقی فرمایش رهبری در نامگذاری امسال است.

رئیس کارگروه جهاد اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به تشکیل 342 دفتر پیشخوان در استان اظهارکرد: 180 دفتر پیشخوان دولت در مشهد راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی در این زمینه به عنوان استان برتر انتخاب شده افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته برای واگذاری 200 خدمت دیگر، فاصله استان با سایر استان ها افزایش خواهد یافت.

صلاحی با اشاره به صرفه جویی هزار میلیارد ریالی ناشی از پرداخت الکترونیکی قبوض از سوی مردم، ابراز امیدواری کرد: با انجام سیاست های دولت الکترونیک و برون سپاری، دولت به جایگاه حقیقی خود یعنی سیاست گذاری، هدایت و حمایت از بخش های خصوصی دست یابد.