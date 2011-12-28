فتنه88 انقلاب های عربی را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرنگار مهر وحید جلیلی در نشست خبری انجمن روزنامه نگاران مسلمان درباره 9 دی که امروز در محل این انجمن برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا پیام راهپیمایی 9 دی به خوبی دریافت شد ولی پیام نماز جمعه 29 خرداد که به تعبیر بسیاری پرده نخست حماسه 9 دی بود دریافت نشد گفت: سکوت عده کثیری از نخبگان سران فتنه را به این گمان انداخته بود که به مرور زمان این نخبگان امواج تردید را عمیق تر خواهند کرد.

وی افزود: مردم در واقع بیشتر از آنکه بخواهند پاسخی به فتنه گران دهند به ساکتین فتنه در 9 دی پاسخ گفتند زیرا تکلیف سران فتنه تا آن تاریخ روشن شده بود و مردم در 9 دی به ساکتین فتنه تودهنی زدند.

وحید جلیلی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه عده ای از جریان فتنه معتقدند که تحولات اخیر منطقه نشات گرفته از اتفاقات بعد از انتخابات ایران است چه تشابهی میان این دو حرکت وجود دارد گفت: این اتفاقات در شکل و ماهیت هیچ وجه تشابهی با هم ندارند.

وی افزود: من معتقدم فتنه88 از قضا انقلاب های عربی را به تاخیر انداخت و تلاش غربی ها در فتنه 88 این بود که امواج این اتفاقات را مهار کنند.

وی با اشاره به یک نظرسنجی در مصر گفت: بر اساس این نظرسنجی سید حسن نصرالله و احمدی نژاد محبوب ترین افراد بودند و این نشان می دهد که دقیقا بر خلاف این جریان نهضت های اسلامی در منطقه شکل گرفته است.

این فعال امور فرهنگی در ابتدای نشست نیز با اعلام اینکه ما در تئوریزه کردن پشتوانه مردمی انقلاب خود بسیار ضعیف عمل کرده ایم تصریح کرد: غربی ها یک تحرک کوچک در یک نقطه از دنیا را تئوریزه کرده و برای آن ریشه تاریخی می تراشند در حالی که ما از تصویر کردن واقعیت های عظیم کشور خود عاجزیم.