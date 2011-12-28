مولر رفت، باربرا آمد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ورایتی، مارکو مولر از سمت ریاست جشنواره بین المللی فیلم ونیز از مسئولان برگزارکننده شصت و نهمین دوره این جشنواره برکنار و آلبرتو باربرا را در سمت ریاست این جشنواره ایتالیایی جایگزین مولر کردند.

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی ورایتی، آلبرتو باربرا که در حال حاضر ریاست موزه ملی فیلم ایتالیا در تورین را برعهده دارد، پیش از این بین سال‌های 1999 تا 2001 میلادی مدیر هنری جشنواره ونیز بود.

«باربارا» در سال ۲۰۰۲ میلادی نیز به عنوان کارگردان، مهمان افتخاری جشنواره تلوراید شد و در سال ۲۰۱۰ نیز یکی از اعضاء هیات داوران جشنواره کن بود.

شصت و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ونیز بین روزهای 29 اوت تا هشت سپتامبر تابستان سال آینده برگزار می شود.