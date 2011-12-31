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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۳

دیویسون در گفتگو با مهر:

پیوند شدید میان علم و ثروت مانع بررسی مشکلات جهانشمول بشری است

پیوند شدید میان علم و ثروت مانع بررسی مشکلات جهانشمول بشری است

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در آمریکا با اشاره به اینکه علوم انسانی اغلب به مسائل بومی خود می‌پردازد، گفت: پیوند شدید میان علم و ثروت مانع بررسی مشکلات و مسائل جهانشمول بشری توسط عالمان است.

دکتر اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در مورد امکان بومی سازی علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: علوم انسانی معمولاً به مسائل بومی خود می‌پردازد. از آنجا که علوم با بحث ثروت پیوند نیز می‌خورد علوم برای کسب درآمد و ثروت مستلزم نگاهی بومی هستند تا مسائل و مشکلات این حوزه را بحث و بررسی کنند.

وی تصریح کرد: در واقع خود پژوهشگران نیز برای کسب درآمد نیازمند متوجه مسائل بومی بوده و علوم نیز درصدد فهم و درک مشکلات بشر هستند، این درک و فهم گاهی در جهت کسب درآمد نیز هست.

دیویسون تأکید کرد: برای نمونه در ایالات متحده آمریکا علوم پیوند قوی با ثروت و کسب پول دارند، در واقع علومی مورد توجه هستند که بتوانند کسب پول بیشتری کنندف این به آن معنا است که ارزشهایی که منجر به کسب پول بیشتر می‌شوند در آمریکا برای علوم مورد توجه جدی هستند.

وی یادآور شد: با چنین نگرشی به علوم بعید است بتوان علوم را جهانی کرد، به عبارت دیگر تا زمانی که علوم کسب پول و ثروت را مورد نظر دارند بعید است از رهگذر آن بتوان به حل مسائل و مشکلات بشری نائل شد.

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد آمریکا در پایان یادآور شد: برای رسیدن به چنین مهمی باید ارزشهایی که توسط علوم دنبال می‌شوند  بر محور پول نباشند.

کد مطلب 1495675

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