۱۰ دی ۱۳۹۰، ۷:۴۴

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: "ببخش تا بخشیده شوی" این جمله کوتاهی است که در طول زندگی بارها می‌شنویم اما اغلب کمتر به ذهن داریم و به آن عمل می‌کنیم، اگر هرلحظه خدا را در نظر داشته باشیم که چقدر به بخشش و کرم آن یگانه احتیاج داریم، در آنصورت گذشتن برایمان بسیار ساده خواهد شد.

آیه روز:

وَلَا یَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنکُمْ وَالسَّعَةِ أَن یُؤْتُوا أُوْلِی الْقُرْبَى وَالْمَسَاکِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ .

و سرمایه‏داران و فراخ‏دولتان شما نباید از دادن [مال] به خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند، مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است .

سوره نور، آیه 22

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص)

تَعافَوا تَسقُطِ الضَّغائِنُ بَینَکُم.

از یکدیگر گذشت کنید تا کینه‏هاى میان شما از بین برود.

کنزالعمال، ج3، ص373، ح7004

