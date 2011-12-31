آیه روز:
وَلَا یَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنکُمْ وَالسَّعَةِ أَن یُؤْتُوا أُوْلِی الْقُرْبَى وَالْمَسَاکِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ .
و سرمایهداران و فراخدولتان شما نباید از دادن [مال] به خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند، مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است .
سوره نور، آیه 22
حدیث امروز:
پیامبر اکرم(ص)
تَعافَوا تَسقُطِ الضَّغائِنُ بَینَکُم.
از یکدیگر گذشت کنید تا کینههاى میان شما از بین برود.
کنزالعمال، ج3، ص373، ح7004
نظر شما