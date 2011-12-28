به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد حسین موسیپور قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سالن پیشخوان ثبت احوال شهرستان قم که با حضور جمعی از مدیران استانی برگزار شد، ثبت احوال را کاری مهم و وظیفهای ارزشمند دانست و تصریح کرد: ثبت وقایع حیاتی در هر کشوری کاری ضروری است.
وی توجه به سه عنصر دقت، امانت و سرعت را در کار ثبت احوال مهم خواند و افزود: عدم توجه و دقت در کار ثبت احوال گاهی مشکلات بسیار فراوانی را برای صاحب شناسنامه و یا دیگر مدارک هویتی ایجاد میکند که بعدها با هزینه سنگینی باید اصلاح شود.
موسیپور یادآور شد: عدم دقت در ارائه آمار گاهی توهماتی را ایجاد میکند و به عنوان مثال برای ثبت آمار در انتخابات گاهی موضوع سیاسی هم میشود.
افراد شاغل در سیستم ثبت احوال باید اشخاص امین و صادقی باشند
وی بر امانت داری در کار ثبت احوال نیز تاکید کرد و گفت: اگر کسانی که در این سیستم کار میکنند امین نباشند، امکان سوء استفادههای مهم و فراوانی وجود دارد لذا باید افرادی که در این کار هستند، اشخاص امین و صادقی باشند.
استاندار قم در ادامه سرعت در کار ثبت احوال را امری ضروری دانست و اظهار داشت: باید در این زمینه تسهیلاتی فراهم شود تا نیاز و تقاضای مردم به سرعت پاسخ داده شود و یکی از راههای آن نیز برون سپاری و واگذاری هر چه سریعتر کارها به دفاتر پیشخوان در سطح استان است چرا که این کار زمان خدمت دهی، هزینهها و تمرکز کار در اداره ثبت احوال را کاهش میدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر الکترونیکی کردن خدمات به منظور افزایش صحت و کاهش هزینهها تاکید کرد و افزود: ارائه کارت هوشمند ملی در همین راستاست اما این کار باید به گونهای باشد که همه خدمات کارتی از جمله کارت بانکی، سوخت، ملی و... توسط همین کارت انجام شود.
کارت هوشمند ملی باید ما از دیگر کارتهای سرویس دهنده بینیاز کند
موسیپور ادامه داد: نباید این طور باشد که کارت هوشمند ملی هم به دیگر اسناد هویتی مثل شناسنامه و کارت ملی فعلی اضافه شود، بلکه این کارت باید ما را از دیگر کارتهایی که از آنها سرویس میگیریم بینیاز کند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر واگذاری امور مربوط به اداره کل ثبت احوال به دفاتر پیشخوان در سطح استان تاکید و تصریح کرد: این کار سرعت خدمات دهی به مردم را افزایش میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد حسین موسیپور قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سالن پیشخوان ثبت احوال شهرستان قم که با حضور جمعی از مدیران استانی برگزار شد، ثبت احوال را کاری مهم و وظیفهای ارزشمند دانست و تصریح کرد: ثبت وقایع حیاتی در هر کشوری کاری ضروری است.
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