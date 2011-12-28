حضور محسن رضایی برای ثبت نام انتخابات مجلس/ یک داوطلب:هر روز با یک کلاه می آیم

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح امروز چهارشنبه آغاز شد و با حضور طلا فرماندار سابق تهران و کازرونی امام جمعه فعلی کرج در آغازین ساعات ثبت نام نوید یک روز پر سوژه و حاشیه را بر خلاف روزهای گذشته برای خبرنگاران نوید می داد.

تنها دو روز دیگر به پایان ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده و پیش بینی می شود این دو روز باقی ماده به قول خبرنگاران "روزثبت نام چهره ها " باشد.

جاعل مدارک برخی از مسوولان نظام و دبیر کل جمعیت بدهکاران انقلاب که در روز گذشته با کلاه خاصی در فرمانداری تهران حضور یافته بود و به علت ناقص بودن مدارک ثبت نام نشد امروز بار دیگر برای ثبت نام به فرمانداری تهران آمد. وی می گوید قصد دارم هر روز با یک کلاه جدید در فرمانداری حاضر شوم.

در اولین دقایق شروع ثبت نام در فرمانداری تهران حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج در محل ستاد ثبت نام حضور یافت و برای شرکت در انتخابت مجلس داوطلب شد.

جالب ترین حاشیه امروز در فرمانداری تهران و ستاد انتخابات، حضور فردی به نام "محسن رضایی" بود که پس از ثبت نام در به سرعت راه خروج از فرمانداری را پیش گرفت. شاید خود این فرد نیز می دانست که مشابهت اسمی وی با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وی درد سر ساز خواهد شد!

حضور نماینده اصلاح طلب دور پنجم مجلس شورای اسلامی مهمترین حاشیه امروز در قرمانداری تهران بود. وی بعد از ثبت نام در حلقه خبر نگاران قرار گرفت و در ابتدا قصد هیچگونه مصاحبه ای را نداشت؛ اما اصرار خبر نگاران و همراهی آنها تا بیرون از فرمانداری و در خیابان باعث شد تا الهه راستگو به برخی سوالات خبر نگاران پاسخ دهد.

ظهر امروز سیستم ثبت نام فرمانداری تهران به علت نقص فنی قطع شد و برای لحظاتی ثبت نام داوطلبین متوقف شد.

یکی از ثبت نام کنندگان که خود را خلبان باز نشسته معرفی کرد به خبر نگاران گفت: من دور قبل نیز در انتخابات شرکت کردم ولی رای نیاوردم. وی در خصوص هزینه تبلیغات خود گفت: در مجلس هشتم حدود 50 میلیون تومان برای تبلیغات خرج کردم که بخشی از آن پول پیش مستاجرم بود و چون دیگر پولی نداشتم که به او بدهم حدود 4 سال است که در خانه ما مستجر است.

