به گزارش خبرنگار مهر، هنوز استان دستخوش تبعات رای دیوان عدالت در مورد یکی از کارخانه های اراک است، که لوله های خروجی یکی از نیروگاههای حرارتی شازند دود حاصل از سوخت مازوت را فشاربه سمت آسمان شازند و اراک باز کرده است.

گذر از جاده نیروگاه شازند هر بیننده ای را از دودی که از لوله های این نیروگاه به اسمان رها می شود را متعجب می کند.

بیش از 47 درصد آلودگی هوای اراک ناشی از فعالیت کارخانه هاست و فعالیت نیروگاه حرارتی شازند با سوخت مازوت که آلاینده ترین سوخت است و سموم هوا را افزایش می دهد ومنشاء بیماریهای مختلف است، بر این آلودگی مضاعف شده است.

نیروگاه حرارتی برای تولید برق از گاز برای سوخت خود استفاده می کند اما نیروگاه حرارتی شازند به فصل سرما که می رسد به دلیل تراکم استفاده از گاز در کشور، به سوخت مازوت روی می آورد که منشاء آلودگی هوای شهری می شود که از آلودگی سمی و صنعتی رنج می برد.

نیروگاه شازند نیازمند اقدام فوری است

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام فوری وزرای نفت و نیرو به تعهداتشان در قبال تغییر سوخت نیروگاه شازند شد.

عباس رحایی افزود: براساس توافقات صورت گرفته با وزارتخانه های نفت و نیرو، این نیروگاه در فصول بهار و تابستان به هیچ وجه مجاز به استفاده از سوخت فسیلی نیست و اقدام اخیر این واحد کاملا غیرقانونی است.

تخلیه آلاینده های نیروگاه سلامت مردم را به خطر می اندازد

رجایی توضیح داد: تخلیه مقادیر قابل توجهی از گازهای خطرناک ناشی از سوخت فسیلی نیروگاه به شدت سلامت شهروندان اراکی را به خطر انداخته و مسوولانی که تعهداتشان را زیرپا گذاشته اند باید در این خصوص پاسخگو باشند.

وی گفت: مردم اراک نسبت به آلودگی هوا حساسیت ویژه ای دارند و مسایل ان را رصد می کنند و نباید با سهل انگاری و کم اهمیت جلوه دادن اقدام نیروگاه، نگرانی مردم را درپی داشته باشد.

نماینده اراک گفت: این در حالی است که بر اساس مصوبه دور اول سفر دولت قرار بود تغییر سوخت نیروگاه حرارتی شازند و کاهش حداقلی زمان استفاده از سوخت مازوت در دستور کار مسئولان و مدیران این واحد صنعتی قرار گیرد اما مشکل آلایندگی و استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه هراز چند گاهی به بحثی داغ تبدیل می شود.

نیروگاه شازند 5 درصد برق کشور را تامین می کند

رجایی افزود: نیروگاه حرارتی شازند سهم پنج درصدی در تامین نیروی الکتریکی کشور دارد ولی آلودگی های خطرناک زیست محیطی آن برای مردم مردم اراک و شازند مشکلاتی را به وجود آورده است که این امر درست نیست.

450 تن آلاینده نیروگاه وارد هوای اراک می شود

وی افزود: گفته شده که تغییرسوخت این نیرگاه از مازوت به گاز منوط به تکمیل خط انتقال گاز عسلویه شده و این طرح نیز هم اینک پیشرفت سریع و بهنگامی ندارد. براساس مستندات موجود نیروگاه حرارتی شازند روزانه شش میلیون لیتر مازوت می سوزاند و برآورد می شود 450 تن انواع آلاینده های خطرناک را در فضا منتشر کند.

وی عنوان کرد: دی اکسید گوگرد و ذرات معلق دو عامل اصلی آلایندگی هوای اراک است وبراساس مستندات زیست محیطی سهم بالای پخش مواد خطرآفرین در فضای این شهر توسط نیرگاه شازند محرض است.

اراک جز هشت شهر آلوده کشور است که هفته های اخیر شرایط هشدار با غلظت سه تا پنج برابر حد مجاز را در کارنامه خود دارد.

روزهای آلاینده شهر اراک

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، از ابتدای سال تا امروز بیش از 160 روزهوای شهر اراک آلوده بوده است و مردم به جای هوای پاک هوای سمی و بدون کیفیت استنشاق کرده اند.

امیر انصاری افزود: با توجه به وجود ریزگردها در ماه های خرداد، تیر و مرداد و همچنین پدیده وارونگی هوا در ماه های آبان و آذر مردم شهر اراک نتوانستند در این روزها از هوای پاک و سالم بهره مند شوند.

وی یادآور شد: تعداد روزهایی که آلودگی هوای شهر اراک در آنها از حد استاندارد فرا رفته طی سال جاری 50 روز بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

نیمی از الودگی هوای اراک ناشی از فعالیت صنایع است

به گفته انصاری اراک جزو هشت شهر آلوده کشور است که حدود نیمی از اودگی آن ناشی از فعالیت صنایع و بیش از 50 درصد آن ناشی از تردد خودروهاست.

از میان صنایع اراک و حاشیه آن آلومینیم سازی اراک و نیروگاه شازند بیش از هر واحد صنعتی در نگاه مردم و مسئولین آلاینده بودند.

آبان ماه امسال دیوان عدالت، بر اساس شکایتی که شهرداری اراک و سازمان محیط زیست استان از، اجرا نرکدن قانون از سوی این کارخانه به دیوان شکایت کردند، این دیوان رای را به نفع آلومینیم سازی اراک داد و این صنعت را به طور کل پاک دانست.

از آن زمان که حدود دو ماه می گذرد مسئولان این کارخانه، به تبلیغات گسترد در اراک اقدام کردند در حالیکه نفر اول استان مرکزی و استاندار این استان رای دیوان را قبول ندارد.

مستندات آلایندگی آلومینیم سازی اراک موجود است

استاندار استان مرکزی گفت: آلایندگی آلومینیوم سازی اراک اثبات شده است و مستندات موجود گواه بر صحت این امر است.



علی اکبر شعبانی فرد در آخرین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک ضمن رد رای دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک افزود: رأی دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک را به هیچ وجه قبول نداریم.



وی ادامه داد: آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک و اجرای طرح نوسازی از مصوبات هیئت وزیران است و دیوان عدالت حق ورود به این امر را ندارد.

دستگاه قضایی استان به رای دیوان واکنش نشان داده است/ رای قابل تجدید نظر است

وی با بیان این که دستگاه قضایی استان مرکزی نیز نسبت به رأی دیوان عدالت عکس العمل نشان داده افزود: شکایت دستگاه قضایی مبنی بر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک و اعتراض بر رأی دیوان عدالت به جدی پیگیری خواهد شد.

استاندار مرکزی گفت: حکم دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک قابل تجدید نظر است و باید به جد از سوی مسئولین استان مرکزی، شهر اراک و رسانه ها پیگری شود تا حقی از مردم شهر اراک ضایع نگردد.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه در رای دیوان آمده این کارخانه آلاینده نیست، و بر فیلتر گذاری بر روی دودهای کارخانه، تاکید کرده است، افزود: اگر کارخانه آلومینیوم سازی اراک آلاینده نیست پس مصوبات هیئت وزیران تا کنون برای چه بوده ؟ اگر آلاینده است حکم دیوان عدالت براساس چه منطقی صادر شدده است؟

مستندات استان بر خلاف رای دیوان است

وی با بیان این که مستندات موجود مبنی بر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک خلاف رأی دیوان عدالت است ادامه داد: من به عنوان نماینده عالی دولت در استان اجازه نمی دهم حق قانونی مردم اراک ضایع شود و این مسئله را به جدی پیگیری می کنم.

خروج دیگ های آند از محدوده شهری مصوبه دولت است

استاندار مرکزی تاکید کرد: خروج دیگ های پخت آند کارخانه آلومینیوم سازی به خارج شهر اراک از مصوبات دولت است و در اجرای این مصوبه با کسی شوخی نداریم.

شعبانی فرد با بیان این که دفاع از حقوق شهروندان اراکی در برابر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی یک وظیفه شرعی و قانونی است گفت: مسئولین استان مرکزی و شهر اراک به جد با رأی دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک برخورد و از حق مسلم مردم شهر اراک کوتاه نخواهیم آمد.

هوای پاک حق مسلم مردم اراک است

وی افزود: تکلیف آلومینیوم سازی اراک باید هرچه سریع تر معلوم شود چرا که استفاده ار هوای پاک و سالم حق همه مردم شهر اراک است.

استاندار مرکزی در ادامه با بیان این که رأی دیوان عدالت یک رأی شکلی است نه محتوایی گفت: دیوان عدالت حق ورود به این موضوع را ندارد و مصوبه دولت باید به شکل کامل اجرا شود.

شعبانی فرد با اشاره به مصوبات هیئت دولت در سه سفر اخیر به استان مرکزی مبنی به آلایندگی آلومینیوم سازی افزود: ما به عنوان مسئولان اجرای مصوبات هیئت دولت در استان مرکزی اجازه نمی دهیم مصوبات دولت روی زمین بماند و تا آخرین لحظه از این مصوبات دفاع و در راستای اجرای آنها تلاش خواهیم کرد.

تمام کانونهای آلاینده اراک شناسایی می شود

وی با اشاره به هزینه های هنگفت اجرای طرح های ایجاد فضای سبز در شهر اراک بیان داشت: قرار نیست یک جا هزینه ایجاد فضای سبز برای رفع آلوگی شهر اراک شود و جای دیگر هوای شهر را تخریب کنیم.

استاندارمرکزی تاکید کرد: تمامی کانون های آلاینده هوای شهر اراک را شناسایی و رفع خواهیم کرد حتی اگر یکی از این کانونها آلومینیوم سازی باشد.