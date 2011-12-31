به گزارش خبرنگار مهر، هنوز استان دستخوش تبعات رای دیوان عدالت در مورد یکی از کارخانه های اراک است، که لوله های خروجی یکی از نیروگاههای حرارتی شازند دود حاصل از سوخت مازوت را فشاربه سمت آسمان شازند و اراک باز کرده است.
گذر از جاده نیروگاه شازند هر بیننده ای را از دودی که از لوله های این نیروگاه به اسمان رها می شود را متعجب می کند.
بیش از 47 درصد آلودگی هوای اراک ناشی از فعالیت کارخانه هاست و فعالیت نیروگاه حرارتی شازند با سوخت مازوت که آلاینده ترین سوخت است و سموم هوا را افزایش می دهد ومنشاء بیماریهای مختلف است، بر این آلودگی مضاعف شده است.
نیروگاه حرارتی برای تولید برق از گاز برای سوخت خود استفاده می کند اما نیروگاه حرارتی شازند به فصل سرما که می رسد به دلیل تراکم استفاده از گاز در کشور، به سوخت مازوت روی می آورد که منشاء آلودگی هوای شهری می شود که از آلودگی سمی و صنعتی رنج می برد.
نیروگاه شازند نیازمند اقدام فوری است
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام فوری وزرای نفت و نیرو به تعهداتشان در قبال تغییر سوخت نیروگاه شازند شد.
عباس رحایی افزود: براساس توافقات صورت گرفته با وزارتخانه های نفت و نیرو، این نیروگاه در فصول بهار و تابستان به هیچ وجه مجاز به استفاده از سوخت فسیلی نیست و اقدام اخیر این واحد کاملا غیرقانونی است.
تخلیه آلاینده های نیروگاه سلامت مردم را به خطر می اندازد
رجایی توضیح داد: تخلیه مقادیر قابل توجهی از گازهای خطرناک ناشی از سوخت فسیلی نیروگاه به شدت سلامت شهروندان اراکی را به خطر انداخته و مسوولانی که تعهداتشان را زیرپا گذاشته اند باید در این خصوص پاسخگو باشند.
وی گفت: مردم اراک نسبت به آلودگی هوا حساسیت ویژه ای دارند و مسایل ان را رصد می کنند و نباید با سهل انگاری و کم اهمیت جلوه دادن اقدام نیروگاه، نگرانی مردم را درپی داشته باشد.
نماینده اراک گفت: این در حالی است که بر اساس مصوبه دور اول سفر دولت قرار بود تغییر سوخت نیروگاه حرارتی شازند و کاهش حداقلی زمان استفاده از سوخت مازوت در دستور کار مسئولان و مدیران این واحد صنعتی قرار گیرد اما مشکل آلایندگی و استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه هراز چند گاهی به بحثی داغ تبدیل می شود.
نیروگاه شازند 5 درصد برق کشور را تامین می کند
رجایی افزود: نیروگاه حرارتی شازند سهم پنج درصدی در تامین نیروی الکتریکی کشور دارد ولی آلودگی های خطرناک زیست محیطی آن برای مردم مردم اراک و شازند مشکلاتی را به وجود آورده است که این امر درست نیست.
450 تن آلاینده نیروگاه وارد هوای اراک می شود
وی افزود: گفته شده که تغییرسوخت این نیرگاه از مازوت به گاز منوط به تکمیل خط انتقال گاز عسلویه شده و این طرح نیز هم اینک پیشرفت سریع و بهنگامی ندارد. براساس مستندات موجود نیروگاه حرارتی شازند روزانه شش میلیون لیتر مازوت می سوزاند و برآورد می شود 450 تن انواع آلاینده های خطرناک را در فضا منتشر کند.
وی عنوان کرد: دی اکسید گوگرد و ذرات معلق دو عامل اصلی آلایندگی هوای اراک است وبراساس مستندات زیست محیطی سهم بالای پخش مواد خطرآفرین در فضای این شهر توسط نیرگاه شازند محرض است.
اراک جز هشت شهر آلوده کشور است که هفته های اخیر شرایط هشدار با غلظت سه تا پنج برابر حد مجاز را در کارنامه خود دارد.
روزهای آلاینده شهر اراک
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، از ابتدای سال تا امروز بیش از 160 روزهوای شهر اراک آلوده بوده است و مردم به جای هوای پاک هوای سمی و بدون کیفیت استنشاق کرده اند.
امیر انصاری افزود: با توجه به وجود ریزگردها در ماه های خرداد، تیر و مرداد و همچنین پدیده وارونگی هوا در ماه های آبان و آذر مردم شهر اراک نتوانستند در این روزها از هوای پاک و سالم بهره مند شوند.
وی یادآور شد: تعداد روزهایی که آلودگی هوای شهر اراک در آنها از حد استاندارد فرا رفته طی سال جاری 50 روز بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
نیمی از الودگی هوای اراک ناشی از فعالیت صنایع است
علی اکبر شعبانی فرد در آخرین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک ضمن رد رای دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک افزود: رأی دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک را به هیچ وجه قبول نداریم.
وی ادامه داد: آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک و اجرای طرح نوسازی از مصوبات هیئت وزیران است و دیوان عدالت حق ورود به این امر را ندارد.
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