۷ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

اینتر شایعه جذب "اسپالتی" را رد کرد

باشگاه اینتر شایعه جذب "لوچیانو اسپالتی"، سرمربی زنیت سن پترزبورگ را به عنوان جانشین "کلودیو رانیری" برای فصل آینده رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گازتادلواسپورت این هفته در مطلبی اعلام کرده بود اگر رانیری نتواند در فصل جاری اینتر را به سهمیه لیگ قهرمانان برساند اسپالتی برای فصل آینده جایگزین او خواهد شد.

اینتر هم اکنون هشت امتیاز با رسیدن به رده سوم و صعود مستقیم به لیگ قهرمانان فاصله دارد. اینتری‌ها رقابت‌های این فصل را بسیار ضعیف آغاز کردند اما در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده‌اند و کم کم خود را به رده‌های بالای جدول کشیده‌اند.

وب سایت اختصاصی باشگاه اینتر در بیانه‌ای اعلام کرد: خطاب به مطلبی که در روزنامه گازتادلواسپورت مبنی بر تغییر در کادر فنی اینتر در پایان فصل جاری چاپ شده بود باید بگوییم که هیچ تغییری در نیمکت اینتر رخ نمی‌دهد و "کلودیو رانیری" به کار خود در این باشگاه ادامه خواهد داد.

