به گزارش خبرگزاری مهر، ­­­­­به مناسبت میلاد حضرت امام موسی کاظم (ع) نشست ماهانه شب شعر شکرخند شنبه 10 دی‌ماه در آمفی تئاتر فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

در این نشست ادبی شاعران طنزپرداز با ارایه آثاری در قالب نثر یا نظم به نقد اجتماعی می‌پردازند و موضوعات مرتبط با زندگی جاری مردم را به چالش می‌کشند.

شب شعر شکرخند که اولین شنبه هر ماه از ساعت 16 تا 19 در فرهنگسرای ارسباران، واقع در ضلع شمال غربی پل سید خندان، خیابان جلفا برگزار می‌شود، پنجاه و نهمین نشست خود را در روز دهم دی ماه و از ساعت 16 در این فرهنگسرا برگزار می‌کند.

مدیریت و اجرای این شب شعر به عهده «رضا رفیع» است.