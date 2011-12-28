تداوم اختلال در شبکه اینترنت کشور/ کاربران ناراضی از سرعت دسترسی

به گزارش خبرنگار مهر ، در پی بروز اختلال چندین روزه در شبکه اینترنت کشور که از روز یکشنبه هفته جاری آغاز شده امکان دسترسی مناسب به اینترنت برای کاربران مقدور نیست.

پیگیری های صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر نشان می دهد که اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت در اکثر مناطق کشور و به ویژه شهر تهران از بعدازظهر روز یکشنبه آغاز شده و در بازه های زمانی چند ساعته تا امروز چهارشنبه تداوم داشته است.

شرکتهای ارائه دهنده اینترنت زمانهای زمانهای این اختلال و کاهش ظرفیت پهنای باند را مربوط به دو مورد اختلال چندین ساعته در روزهای یکشنبه و دوشنبه عنوان می کنند؛ همچنین این اختلال و کاهش پهنای باند روز سه شنبه بعد از ساعت 2 بعدازظهر محسوس بوده که امروز چهارشنبه نیز به شدت احساس می شود.

اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت عنوان می کنند که در تماس با شرکت ارتباطات زیرساخت متوجه شده اند که قطعی یکی از لینک های ارتباطی به کشور از کانال فجیره امارات دلیل این اختلال است.

این در حالی است که محمدرضا فرنقی زاد - مدیرروابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر هرگونه اختلال در شبکه زیرساخت ارتباطی که منجر به اختلال در دسترسی به اینترنت شود را تکذیب کرد و گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت به بیش از 20 درگاه بین المللی متصل است که حتی قطعی یکی از این درگاهها نیز نمی تواند اختلالی در سیستم دسترسی به شبکه ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه در شبکه ارتباطات زیرساخت مشکل و اختلالی وجود ندارد، اضافه کرد: قطعی یکی از لینکهای ارتباطی مشکلی در ارتباطات به وجود نمی آورد.

فرنقی زاد با بیان اینکه هیچ اختلالی در شبکه زیرساخت ارتباطی وجود ندارد ، در پاسخ به این سوال که چرا سرعت دسترسی کاربران به اینترنت با مشکل مواجه است، گفت: این مسئله مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت نبوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید پاسخگوی این باشد که چرا کاربران اختلال اینترنت دارند.

وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه ارائه سرویس پهنای باند به شرکتهای اینترنتی را دارد و کاربران مستقیما با زیرساخت در تماس نیستند.

به گزارش مهر، بروز مشکل فنی در شبکه ارتباطات زیرساخت صبح روز دوشنبه هفته جاری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تایید شده بود که این مشکل فنی اختلال در دسترسی کاربران به شبکه اینترنت را به همراه داشت.

در این زمینه مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت به مهر اعلام کرد که با پیگیری کارشناسان فنی شبکه ارتباطات زیرساخت، دسترسی کاربران اینترنت به این شبکه به حالت عادی بازگشت و اختلالی در این شبکه دیده نمی شود.



پیش از این معاون بهره برداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت در تشریح کندی سرعت اینترنت و دلایل اختلالاتی که هر از چند گاهی در این شبکه مشاهده می شود به مهر گفته بود که عوامل مختلفی در بروز این اختلالات نقش دارند و به طور قطع زیرساخت مقصر تمام این اختلالات نیست.