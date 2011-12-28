به گزارش خبرنگارمهر، دکتر زهرا مصلانژاد در حاشیه برگزاری دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد، ضمن بیان این مطلب که زنان در معرض آسیب‌های بیشتری به ستون فقرات در حین انجام فعالیت‌های روزمره‌شان هستند، گفت: مفاصل زنان به ویژه در ناحیه زنان به علت ساختار بدنی‌شان در برابر آسیب‌ها مستعدتر است.

وی ادامه داد: اگر بدن آمادگی لازم را نداشته باشد همین فعالیت‌های معمولی و روزمره باعث ایجاد آسیب به ستون فقرات می‌شود. به عنوان مثال اگر به هنگام شستشوی ظروف وضعیت صحیحی نداشته باشند دچار مشکل در ستون فقرات می‌شوند.

این متخصص فیزیوتراپی همچنین به بروز مشکلات ستون فقرات در دوران بارداری اشاره کرد و گفت: به این خاطر که ستون فقرات کمر، رحم، روده و کلیه دارای عصب گیری مشترک هستند ممکن است علاوه بر دردهای دوران بارداری دچار دردهای مزمن دیگری هم بشوند به گونه‌ای که پس از زایمان نیز ممکن است مادر دچار التهاب در ناحیه کمری شود.

وی ادامه داد: به این خاطر که در دوران حاملگی وزن و قوس کمر تغییر می‌کند و مادر نیز برای زایمان مراحل سختی را پشت سر می‌گذارد عضلات دچار ضعف می‌شوند.

استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ضمن اشاره به اینکه شیوع مشکلات ستون فقرات در زنان بیشتر است، عنوان کرد: لازم است زنان آموزش‌های صحیح به منظور پیشگیری از ابتلا به مشکلات ستون فقرات را به کار بسته و در صورت بروز هرگونه مشکلی هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی پس از بروز درد مراجعه به پزشک ضروری است، گفت: اگر درد و اسپاسم محدود باشد تا 24 ساعت برطرف می‌شود اما اگر درد ادامه و علائم شدت یابد مراجعه سریع به پزشک ضروری می‌شود.

وی به زنانی که به طور طولانی مجبورند بنشینند یا ایستاده کاری را انجام دهند، توصیه کرد: این افراد سعی کنند پس از نیم ساعت دست از کار کشیده، عضلات را کشش داده و ورزش‌های ساده انجام دهند.

این متخصص فیزیوتراپی در پایان با بیان این مطلب که یک کمربند عضلانی در اطراف کمر قرار داده شده است که می‌تواند باعث ثبات ستون فقرات شود، عنوان کرد: ثبات ستون فقرات به وسیله عضلات اطرافش که شامل عضلات زیر ناف، عضلات پهلوها، عضلات دو طرف ستون فقرات و کف لگن می‌شود، تامین می‌شود. بهترین راه برای تقویت عضلات کمربندی نگهداشتن شکم به سمت جلو است.





