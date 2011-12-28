به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با کاهش مصرف بنزین با ساخت و توسعه جایگاه‌های عرضه CNG متوسط مصرف این حامل انرژی روندی رو به رشد را پشت سر گذاشته است.

در حال حاضر تعداد جایگاههای CNG کشور به یکهزار و 815 باب افزایش یافته است که پیش بینی می شود تعداد جایگاه‌های عرضه گاز کشور تا پایان سالجاری از مرز دوهزار باب عبور کند.

آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می دهد که در شرایط فعلی با افزایش تعداد جایگاه‌های CNG به طور متوسط روزانه 18 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در این بنگاه‌های اقتصادی مصرف می شود ضمن آنکه در این جایگاه‌ها ظرفیت اسمی برای عرضه روزانه 34 میلیون متر مکعب CNG وجود دارد.

از سوی دیگر با راه اندازی یکهزار و 815 باب جایگاه CNG تعداد 10 هزار و 520 نازل عرضه گاز فشرده طبیعی هم در کل کشور نصب و راه اندازی شده است به طوری‌که با راه‌اندازی این تعداد جایگاه، ظرفیت عرضه CNG به یک میلیون و 902 هزار متر مکعب در ساعت افزایش یافته است.

همچنین آمارهای رسمی نشان می دهد که هم اکنون بیش از 2 میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز استاندارد در سطح ناوگان حمل و نقل کشور فعال است اما آمارهای غیر رسمی از وجود بیش از پنج میلیون دستگاه خودروی دوگانه سوز غیر مجاز حکایت دارد.

هم اکنون با سرمایه گذاری حدود چهار میلیارد دلاری دولت و بخش خصوصی سهم 25 درصدی CNG به عنوان حامل انرژی جایگزین بنزین در سبد سوخت خودروها تکمیل شده است.

با این وجود هنوز تراکم و صف های طولانی در پیش روی جایگاه‌های سی.ان.جی به ویژه در کلان شهرها منجر به افزایش زمان سوخت گیری خودروهای دوگانه سوز شده است.